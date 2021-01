Amazon Game Studios: Schreier si interroga sulle cause dei fallimenti della compagnia

L'ambizioso progetto di Amazon di sfondare nel mondo del gaming ad alto budget è ancora ben lungi dal concretizzarsi. La compagnia di Jeff Bezos ha inanellato una lunga sequela di fallimenti, e mentre cerca di portare a termine i lavori su New World e sfondare in un altro segmento con Amazon Luna, è divenuta oggetto di un nuovo report di Schreier.

Dopo aver cercato di fare luce sui problemi che hanno condotto al discusso lancio di Cyberpunk 2077, Jason Schreier, con la collaborazione di Priya Anand, ha intervistato oltre trenta sviluppatori ed ex dipendenti dei Game Studios per cercare di comprendere come mai una compagnia ricca di risorse come Amazon sta riscontrando tante difficoltà nell'imporsi nel mercato videoludico. Ebbene, gli intervistati si sono trovati d'accordo nel puntare il dito verso il vertice della divisione: "La persona in carica non ha mai creato un gioco prima d'ora. Ha assunto dei veterani... per poi ignorarli".

Stiamo parlando di Mike Frazzini, un veterano di Amazon che non aveva mai creato un videogioco prima di essere messo a capo dei Game Studios. Secondo quanto riferito a Schreier, Frazzini avrebbe chiesto ai proprio dipendenti di creare dei franchise da miliardi di dollari innovativi e unici, e allo stesso tempo in grado di rivaleggiare in grandezza con Call of Duty. Secondo quattro sviluppatrici, sotto la sua guida si sarebbe sviluppata anche una "bro culture", che avrebbe fatto sentire le donne ostracizzate e malviste dai colleghi del sesso opposto. Lo stesso scenario è stato descritto anche da diversi colleghi maschi. Secondo le sviluppatrici, "la cultura sessista degli Amazon Game Studios" è la peggiore dell'intero settore".

Amazon, ricordiamo, ha cominciato a sviluppare dei giochi ad alto budget nel 2014. Da allora la maggior parte dei progetti sono stati cancellati: parliamo di Nova, Intensity, Breakaway e, in ultimo, Crucible, chiuso lo scorso mese di ottobre. The Grand Tour Game è riuscito a vedere la luce, ma è stato letteralmente massacrato dalla critica internazionale. Rimane in piedi solo l'MMORPG New World, che dovrebbe debuttare sul mercato la prossima primavera.

Nonostante i numerosi fallimenti, gli esecutivi si sono sempre mostrati restii nell'ascoltare il parere dei membri del proprio staff, che avrebbero anche tentato di spiegare che la raffigurazione degli indigeni nel gioco poteva essere considerata razzista. I vertici hanno infine eliminato l'immaginario dei Nativi Americani da New World solo dopo aver assunto un consulente tribale, che si è trovato d'accordo con il parere (inascoltato) dei dipendenti. Stando alle storie degli sviluppatori, in un ufficio semi-vuoto dello studio era stato trovato un biglietto con la scritta "Fraz is cancer", circondata da numerosi "+1" aggiunti dagli altri dipendenti.