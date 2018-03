Amazon GameOn: il colosso dell'e-commerce annuncia un servizio di gaming competitivo

ha annunciato oggi, un servizio di gaming competitivo multi-piattaforma per sviluppatori. Con GameOn, gli sviluppatori possono facilmente integrare le competizioni in modo nativo nei loro giochi su mobile, PC o console, attraverso una serie di API flessibili.

Di seguito, il comunicato stampa diffuso da Amazon:

"GameOn è costruito sull’infrastruttura cloud di AWS e funziona su qualsiasi sistema operativo, offrendo agli sviluppatori tutte le soluzioni per consentire al proprio gioco una rapida scalabilità e dedicare così più tempo a ciò che sanno fare meglio: progettare giochi. Amazon GameOn dona agli sviluppatori un potente insieme di strumenti per favorire l’engagement, trarre maggior profitto dai propri giochi e portare più giocatori nell’azione, consentendo loro di competere per dei premi nel mondo reale, spediti da Amazon, e altri all’interno del gioco. GameOn attualmente supporta classifiche, campionati e gare con più round di gioco e offre agli sviluppatori la flessibilità necessaria per creare eventi personalizzati come competizioni locali e regionali. Gli sviluppatori possono anche consentire ai giocatori e a chi trasmette in streaming di creare le proprie competizioni e invitare i partecipanti, consentendo loro di connettersi con gli amici ed espandere la propria rete di gioco.

Oggi Amazon GameOn viene utilizzato da nWay, Game Insight, Millenial Esports’ Eden Games, Umbrella Games, Nazara, Mindstorm, Mokuni, Avix, e GameCloud Studios all’interno di giochi di diversi generi, dal casual al core. All’interno di questi giochi gli utilizzatori hanno già sperimentato i vantaggi di GameOn, dalle classifiche ai campionati fino ai premi reali.

Gli sviluppatori di giochi ci hanno segnalato frequentemente che cercano nuovi modi per aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei giocatori, ha dichiarato Marja Koopmans, Director di Amazon Competitive Gaming. Abbiamo creato GameOn per offrire agli sviluppatori strumenti semplici ma potenti per coinvolgere la community attraverso un gameplay competitivo.

nWay, sviluppatore di giochi free-to-play mobile multiplayer, ha iniziato integrando le competizioni di Amazon GameOn in Saban’s Power Rangers: Legacy Wars: “Siamo stati particolarmente colpiti dalla possibilità offerta da GameOn di fornire premi reali. I tornei interni ai giochi stimolano il coinvolgimento dei giocatori, e i premi rappresentano un forte incentivo a partecipare” ha dichiarato Jesse Cherry, Senior Product Lead, nWay. La gestione dei premi reali è complessa e Amazon è l’unico partner in grado di rendere la logistica facile e immediata.

Millennial Esports Eden Games, lo sviluppatore di alcune delle gare in franchising di maggior successo al mondo, tra cui V-Rally e Test Drive Unlimited, utilizza Amazon GameOn per adattare le dimensioni delle competizioni che gestiscono in Gear.Club. “GameOn ha reso facile per noi aggiungere classifiche e tornei in-game”, ha affermato Pascal Clarysse, CMO, Eden Games. GameOn ci ha risparmiato mesi di sviluppo e un sacco di manutenzione e spese generali e logistiche a lungo termine.

Game Insight, uno dei principali sviluppatori globali di giochi multi player e multi piattaforma, utilizza Amazon per premiare la propria community in Survival Arena “Ci impegnamo a far crescere la community dei giochi competitivi e degli esport, le API di GameOn ci forniscono un nuovo ed entusiasmante insieme di strumenti per farlo” commenta Anatoly Ropotov, CEO di Game Insight. Abbiamo già iniziato a utilizzare GameOn per fornire ai nostri fan premi reali e nuovi tipologie di tornei che consentono ai giocatori di competere tra loro sia su PC che da dispositivi mobili.

Amazon GameOn supporterà le competizioni dei sequel molto attesi prodotti da Vector Unit e Lima Sky con la possibilità di vincere premi reali sia in Beach Buggy Racing 2, che in un nuovo titolo di Doodle Jump. Inoltre, le nuove versioni in arrivo di Canvas Games, Superpower, Playside Studios e Asmodee Digital sfrutteranno la tecnologia GameOn per portare le competizioni ai propri fan.

Gli sviluppatori possono usare le API di GameOn gratuitamente fino al 1° maggio 2018. Dopo questa data, le prime 35.000 partite mensili saranno gratuite per un periodo di tempo limitato, per gli sviluppatori il costo sarà poi di $0.003 a partita. Al momento del lancio, i premi reali spediti da Amazon sono disponibili solo negli Stati Uniti."