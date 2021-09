Amazon Games fa acquisti: assunto ex Ubisoft, in lavorazione tanti nuovi progetti

Amazon Games ha annunciato di aver assunto il responsabile esecutivo del suo studio di sviluppo situato a Montréal. Si tratta di Alexandre Parizeau, veterano dell'industria e per anni parte integrante di Ubisoft Montréal e Toronto per diversi progetti pubblicati dal publisher d'Oltralpe.

Fra i titoli a cui Parizeau ha lavorato in qualità di producer abbiamo Rainbow Six Vegas, Splinter Cell Conviction e Blacklist, mentre ha ricoperto il ruolo di managing director per Rainbow Six: Siege, Assassin's Creed Syndicate, Watch_Dogs 2, Far Cry: Primal, For Honor, Starlink: Battle for Atlas, Far Cry 5, e Watch Dogs: Legion.

Di seguito, le dichiarazioni di Christoph Hartmann, Vice Presidente di Amazon Games: "Alex ha una lunga esperienza nella creazione di team di talento e giochi di successo ed è perfetto per ciò che aspiriamo a creare nel nostro nuovo studio a Montréal. Ha gestito i team di sviluppo dietro i principali franchise durante il suo periodo in Ubisoft Montreal e Toronto, e ha immediatamente trovato la visione e i leader creativi del nostro team, con alcuni dei quali ha lavorato in precedenza in Ubisoft. Alex continuerà a formare una squadra eccezionale a Montreal e non vediamo l'ora di condividere di più su ciò che stanno creando quando sarà il momento giusto".



Parizeu, da parte sua, ha voluto sottolineare il suo entusiasmo nell'unirsi al team di Amazon, impegnato nella creazione di una nuova esperienza multiplayer online con il supporto di alcuni degli autori di Rainbow Six Siege. Il colosso statunitense ha inoltre dichiarato che, tra i suoi diversi studi interni, incluso quello di San Diego, sono in via di sviluppo numerosi altri progetti non ancora presentati al pubblico. Rimaniamo inoltre in attesa del debutto del promettente New World, previsto al lancio il 28 settembre dopo l'ultimo rinvio.