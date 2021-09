Amazon Games: per la nuova IP, collabora con autori di Horizon ZD, Fable e Battlefield

Amazon Games continua ad investire in maniera significativa nell'industria dei videogiochi, e lo fa firmando una collaborazione con il team britannico Glowmade. Si tratta di uno studio di sviluppo costituito da veterani dell'industria, che hanno già contribuito alla realizzazione di kolossal come Horizon Zero Dawn, Fable e Battlefield.

Sebbene si tratti di una software house piuttosto contenuta nei numeri (parliamo di 25 sviluppatori), Glowmade sembra aver assemblato una squadra piuttosto competente ed esperta, motivi che hanno spinto Amazon a proporre una partnership per la pubblicazione di una nuova IP.

"Amazon Games si dedica alla ricerca e alla pubblicazione di giochi di prima qualità, che provengano da studi AAA o da team indipendenti appassionati", ha dichiarato il colosso dell'e-commerce. "Glowmade è un team di sviluppatori esperti con la giusta creatività ed esperienza per realizzare giochi che gli utenti adoreranno. Siamo entusiasti dell'opportunità di lavorare a stretto contatto con questo talentuoso studio per offrire ai nostri giocatori le migliori esperienze".



Allo stesso modo, Glowmade si è detta entusiasta della possibilità di collaborare con una compagnia così grande come Amazon per la realizzazione del suo nuovo progetto videoludico: "Abbiamo lavorato duramente sulla nostra nuova entusiasmante IP e Amazon Games è stato un ottimo partner. L'impegno del team di Amazon Games nell'aiutarci a realizzare la nostra visione creativa è stato sorprendente. Non vediamo l'ora di mostrare al mondo cosa stiamo facendo".



La notizia giunge poco tempo dopo l'assunzione di ex Ubisoft che prenderanno parte allo sviluppo dei nuovi titoli targati Amazon.