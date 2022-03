Amazon Games perde un pezzo importante: il capo Mike Frazzini lascia lo studio

Mike Frazzini, Studio Head di Amazon Games, ha lasciato la compagnia per dedicare maggior tempo alla propria famiglia: ad annunciarlo è stato Bloomberg, che ha riportato la dichiarazione ufficiale di un portavoce.

Frazzini, che ha ricoperto un ruolo importante non solo nella fondazione di Amazon Games, ma anche nella nascita di successi come New World e Lost Ark, ha comunicato la sua decisione allo staff ieri 25 marzo. "Mike è stato presente fin dalla nascita di Amazon Games, e la sua leadership e perseveranza hanno aiutato a creare da zero il nostro game business", ha dichiarato il portavoce di Amazon Games. "I nostri recenti successi con New World e Lost Ark sono il risultato della visione a lungo termine incentrata sui videogiocatori che Frazzini ha contribuito ad istituire. Siamo molto riconoscenti per tutti i suoi contribuiti, e auguriamo a Mike tutto il meglio".

Sia New World che Lost Ark se la stanno cavando egregiamente, ma bisogna dire che prima di questi due successi Amazon Games è andata incontro a molti fallimenti sotto la guida di Frazzini, che prima di lavorare con lo studio non aveva mai creato un videogioco in vita sua. The Grand Tour del 2019, il primo gioco di Amazon per console, venne rimosso dagli store nel giro di un anno, mentre Crucible, dopo un lancio disastroso, prima tornò allo stato di Beta e poi, nel novembre del 2020, venne spento definitivamente.