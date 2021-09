Amazon Games x Glowmade: nuova IP da ex sviluppatori di Fable, LittleBigPlanet e Teraway

Mentre tra le nuove uscite di settembre 2021 su PC sembra finalmente trovare spazio, dopo molteplici rinvii, il debutto di New World, arriva un nuovo annuncio dall'universo Amazon Games.

La compagnia ha infatti stretto una partnership con Glowmade, team indipendente fondato nel 2015. Costituito da circa 25 professionisti, quest'ultimo conta al suo interno ex sviluppatori MediaMolecule e Lionhead, con una forza creativa che negli anni precedenti ha contribuito alla realizzazione di titoli quali Fable, LittleBigPlanet e Teraway.

Da tempo, la software house è impegnata nella realizzazione di un progetto ambizioso, che ha ora trovato supporto in Amazon Games, che agirà come publisher per la produzione. Glowmade ha già confermato che si tratterà di una nuova IP, ma non ha purtroppo offerto ulteriori indizi sulla natura del gioco in sviluppo presso i suoi studi. Per festeggiare l'importante partnershp, lo studio ha aperto una grande campagna di assunzioni.

Secondo quanto riferito dal team, Amazon starebbe al momento rafforzando i propri legami con le Terze Parti, con l'obiettivo di ampliare la propria presenza sul mercato videoludico, non solo come software house, ma anche come publisher. Proprio di recente, la dirigenza del settore gaming del colosso e-commerce ha garantito che vi sono molti progetti in cantiere per gli Amazon Games Studios.