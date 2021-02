Amazon Gaming Week 2021: le migliori offerte su giochi, console, PC Gaming e accessori

Al via oggi lunedì 15 febbraio la Amazon Gaming Week 2021, una intera settimana di offerte (fino al 21 febbraio) su console, videogiochi, accessori, PC gaming e tantissimi altri prodotti per il vostro divertimento. Ecco una prima panoramica degli sconti attivi nel momento in cui scriviamo.

Da segnalare ad esempio The Last of Us 2 per PS4 a 29.99 euro (prezzo più basso di sempre mai raggiunto dal gioco Naughty Dog), Assassin's Creed Valhalla Limited Edition a 49.99 euro e Immortals Fenyx Rising a 39.99 euro in versione Limited Edition esclusiva per Amazon. Demon's Souls per PlayStation 5 è in offerta a 72.98 euro mentre Super Mario 3D All-Stars costa 49.99 euro, solamente per citare alcune delle promozioni più interessanti della giornata di oggi.

Nella pagina sconti e offerte Amazon Gaming Week 2021 trovano spazio anche le vetrine dedicate a brand come Corsair, Logitech, Trust, Fritz, Razer, Oversteel e WD Black con tante promozioni su controller, mouse, tastiere, cuffie e speaker, sedie gaming e accessori di ogni genere per migliorare le vostre performance.

Ogni giorno per tutta la durata della Amazon Gaming Week vi segnaleremo le migliori offerte, per non perderne neanche una vi consigliamo di seguirci sul canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it, quotidianamente troverete i link per acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati.