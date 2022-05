Al via la Amazon Gaming Week 2022: migliori sconti e offerte

Su Amazon è partita la Gaming Week 2022 con sconti e offerte per i videogiocatori, tantissimi prodotti in vetrina da comprare a prezzo ridotto con una vasta selezione di articoli tra cui console, videogiochi, accessori, monitor, mouse, tastiere, controller, sedie da gaming e tanto altro ancora.

La Amazon Gaming Week 2022 è appena iniziata, da segnalare in particolare le offerte dedicate alle console per videogiochi, ai software e agli accessori, spazio in particolare ai monitor da gaming e ai computer desktop e notebook di colossi come Acer, ASUS, Lenovo, HP e tanti altri, oltre ad accessori Logitech, Oversteel, JBL Quantum, Razer, Intel e WD Black. Tra i partner della gaming week Amazon 2022 troviamo Agon by AOC, Oversteel, HyperX, Xbox, ASUS, Nintendo, Intel e SteelSeries solamente per citarne alcuni.

Il ricambio dei prodotti in offerta è quotidiano, questo vuol dire che ogni giorno in home page troverete nuovi articoli in vendita a prezzo scontato, disponibili solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Una buona occasione per rinnovare la propria postazione da gaming e comprare nuovi giochi, su queste pagine vi suggeriremo le migliori offerte per risparmiare, continuate a seguirci anche sul canale Telegram Everyeye offerte tech e gaming.