Amazon Gaming Week: Crash Bandicoot 4 in offerta a prezzo speciale

Crash Bandicoot 4 It's About Time è in offerta su Amazon.it come parte della Amazon Gaming Week. L'ultima avventura del celebre Peramele può essere acquistata al prezzo promozionale di 49.99 euro in versione standard per PlayStation 4.

"Parti per un'avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei tuoi marsupiali preferiti. Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l'intero multiverso! Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare... gli universi!"

Crash 4 costa 49.99 euro in offerta su Amazon, la bella notizia è che dal 12 marzo arriverà l'aggiornamento next-gen di Crash Bandicoot 4, quest'ultimo sarà gratis per tutti coloro che possiedono una copia del gioco, dunque senza alcuna spesa aggiuntiva avrete accesso a tutte le migliorie tecniche previste per la versione PlayStation 5 tra cui supporto per la risoluzione 4K e a 60fps, caricamenti più veloci e piena compatibilità con il DualSense su PS5.

Se siete interessati approfittatene perchè l'offerta è valida solo fino ad esaurimento delle scorte di Crash Bandicoot 4 It's About Time disponibili su Amazon.it e in ogni caso solo per questa settimana, fino al 21 febbraio.