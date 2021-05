Amazon Gaming Week: Cyberpunk 2077 D1 Edition a 34.99 euro

Continuano le promozioni della Amazon Gaming Week, tra le offerte di oggi segnaliamo il forte sconto su Cyberpunk 2077 Day One Edition, edizione del gioco che include in aggiunta numerosi bonus fisici e digitali.

Cyberpunk 2077 D1 Edition costa 34.99 euro, ma cosa include esattamente questa versione? Oltre al gioco in formato fisico (con custodia Amaray e copertina reversibile) troviamo un Compendio, un set di adesivi, mappa di Night City e alcune cartoline oltre ad una selezione di contenuti digitali che includono la colonna sonora completa, artbook in PDF, manuale di Cyberpunk 2077, sfondi per desktop e mobile e il fumetto digitale Cyberpunk 2077 La Tua Voce.

Si tratta del prezzo più basso mai visto per la D1 Edition che può essere acquistata a poco meno di 40 euro in versione PS4 compatibile con PlayStation 5, in attesa dell'aggiornamento next-gen promesso da CD Projekt RED e in arrivo entro la fine dell'anno.

Sono tante le offerte in corso presso il celebre sito di eCommerce, abbiamo selezionato per voi 5 giochi in sconto per la Amazon Gaming Week da recuperare assolutamente in offerta, prima che tornino ad essere venduti a prezzo pieno. Nelle prossime ore vi segnaleremo ulteriori sconti e promozioni per risparmiare sull'acquisto di giochi e console.