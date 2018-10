Amazon Gaming Week: FIFA 19 e Assassin's Creed Odyssey tra le offerte dell'11 ottobre

Continuano anche oggi le offerte della Amazon Gaming Week: fino al 14 ottobre il colosso dell'eCommerce offre tantissimi videogiochi in promozione, da FIFA 19 a Super Mario Odyssey, passando per Rainbow Six Siege e Grand Theft Auto V.

Di seguito vi proponiamo le principali offerte di giovedì 11 ottobre e vi rimandiamo alla pagina Amazon Gaming Week per scoprire tutte le promozioni in corso.

Amazon Gaming Week: Sconti giovedì 11 ottobre

Continuano anche le promozioni sui Monitor Gaming Curvi Samsung, sugli Accessori Gaming HP e le periferiche della serie Logitech G Gioca Senza Limiti.

La Amazon Gaming Week andrà avanti fino a domenica 14 ottobre, alcune delle offerte segnalate saranno però disponibili solo per poche ore, con un frequente ricambio tra le nuove promozioni, vi consigliamo dunque di tenere sempre sotto controllo il sito e la pagina Facebook di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti sui nuovi prodotti in offerta.