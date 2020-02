Amazon Gaming Week: da FIFA 20 ad AC Odyssey, gli sconti dell'ultimo giorno

Oggi 23 febbraio si conclude ufficialmente la Amazon Gaming Week, iniziativa promozionale del noto sito di e-commerce che nell'ultima settimana ha proposto tantissimi sconti su console, videogiochi, notebook e accessori gaming PC.

Per quest'ultimo giorno, abbiamo ben pensato di raccogliere in un unico posto alcuni dei migliori sconti sui videogiochi, tra i quali figurano FIFA 20 a 34,99 euro, Need For Speed Heat a 39,98 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 39,98 euro, Assassin's Creed Odyssey a 20,98 euro e altri ancora.

Amazon Gaming Week - Sconti sui videogiochi del 23 febbraio

L'Amazon Gaming Week termina oggi 23 febbraio, pertanto è probabile che i prodotti sopra elencati subiranno un aumento di prezzo. Inoltre, le offerte sono soggette ad esaurimento scorte, pertanto se avete adocchiato qualcosa di vostro interesse vi consigliamo di procedere all'acquisto il prima possibile. Per maggiori dettagli potete seguire la pagina della Amazon Gaming Week.

