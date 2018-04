Amazon Gaming Week: offerte videogiochi, PC Gaming e accessori, le offerte del 10 aprile

Penultimo giorno di Amazon Gaming Week 2018! Anche oggi vi proponiamo nuovi sconti su su console, videogiochi, PC, hardware e accessori come mouse, tastiere e cuffie. Di seguito, le dieci migliori offerte di oggi, martedì 10 aprile.

Logitech G920 Driving Force (249,90 euro)

Compatibile con Windows 10, Windows 8 o Windows 7 e Xbox One. Ritorno di forza a 2 motori, con sensore di sterzata con effetto Hall. Ingranaggi elicoidali senza gioco, cambio a 6 velocità e retromarcia a pressione verso il basso.

Monitor AOC Q3279VWF 32 pollici (204.99 euro)

Display MVA da 32' pollici con risoluzione QHD (2560x1440), tempo di risposta di 5ms. Ampia connettività, ingresso D-SUB, DVI, HDMI e Display Port. Ampio angolo di visuale pari a 178 x 178. Tecnologia FreeSync e FlickerFree.

Cuffia Logitech G633 Artemis Spectrum Pro Gaming (99,90 euro)

Prestazioni audio di alto livello: Dolby Surround 7.1 e driver audio Pro-G. Compatibilità multipiattaforma. Personalizzazione: luci, tasti G, audio e parti personalizzabili. Mixaggio di suoni da più fonti. Microfono con eliminazione del rumore; cavo incluso con microfono secondario integra.

BenQ EL2870U Monitor 28 pollici 4K (359,99 euro)

Alta risoluzione LED UHD 3840 x 2160. Con tecnologia Brightness Intelligence Plus il monitor regola dinamicamente la luminosità e la temperatura di colore in funzione del contenuto presente sul display e di le condizioni di luce ambientale. Connettività: ingressi HDMI 2.0, DP1.4, DisplayPort.

Tastiera Meccanica Logitech G413 (67.90 euro)

Lo switch meccanico avanzato Romer-G è stato progettato appositamente per garantire prestazioni di alto livello, tempi di risposta brevi e resistenza elevata. Struttura in lega di alluminio per velivoli: design essenziale e un'ampia gamma di funzionalità arricchite da finiture sofisticate e pensate per offrire prestazioni elevate.

SanDisk MicroSDXC per Nintendo Switch 128GB (64.99 euro)

Scheda di memoria con licenza Nintendo per il sistema Nintendo Switch, consente di aggiungere immediatamente fino a 128 GB di ulteriore spazio di archiviazione. Velocità di trasferimento fino a 100 MB/sec per un rapido caricamento dei giochi.

Logitech G Pro eSport Mouse (139,90 euro)

Grande accuratezza di tracciamento e tempi di risposta costanti a qualsiasi velocità nell'intera gamma dpi (200-12.000 dpi). Il sistema di tensionamento dei pulsanti tramite molla metallica migliora l'uniformità dei pulsanti sinistro e destro del mouse e contribuisce a ridurre la forza necessaria per fare clic. Prestazioni del clic precise e affidabili su cui puoi contare anche ai massimi livelli di competizione. Personalizzabile con un massimo di 16.8 milioni di colori; sei pulsanti programmabili consentono di associare i comandi personalizzati al mouse.

Acer Nitro 5 AN515-51-720N (955.95 euro)

Pensato per i casual gamer, Acer Nitro 5 è dotato di potenza di calcolo ed elaborazione grafica in grado di offrire prestazioni incredibili senza rinunciare ad uno stile aggressivo ma ricercato. Display 15.6" IPS Full HD (1920 x 1080), processore Intel Core i7-7700HQ. Scheda Grafica NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5, Memoria RAM 8GB DDR4, 256GB Intel PCIe SSD.

Shadow of the Colossus (29.99 euro)

Normalmente venduto a 44.99 euro, Shadow of the Colossus per PlayStation 4 viene proposto ora a 29.99 euro, prezzo imperdibile che vi permetterà di portarvi a casa la riedizione del capolavoro di Fumito Ueda.

Xbox One S 500 GB Rocket League Bundle (199.99 euro)

Include una console Xbox One S con hard disk da 500 GB, un controller, una copia digitale di Rocket League e tre mesi di abbonamento a Xbox LIVE Gold.

Ricordatevi che le offerte segnalate saranno valide solo fino alle 23:59 di lunedì 9 aprile, trascorso questo periodo verranno sostituite con altre promozioni