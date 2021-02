Amazon Gaming Week: sconti su Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising

In occasione della Amazon Gaming Week, due giochi della lineup Ubisoft sono in offerta a prezzo speciale, entrambi proposti in versione Limited Edition esclusiva per Amazon.it e non disponibili presso altri rivenditori.

Assassin's Creed Valhalla Limited Edition costa 49.99 euro, questa edizione speciale include oltre al gioco una serie di bonus digitali da utilizzare in-game tra cui il pacchetto Insediamento del Berserker, il Lupo Destriero Hati e un Set di Rune. Immortals Limited Edition costa 39.99 euro, la Limited Edition include oltre al gioco anche il pacchetto Armi Benedette di Orione con Spada, Arco, Ascia e le Ali di Prisma.

Entrambe le offerte sono riguardano giochi venduti e spediti da Amazon, dunque se siete abbonati ad Amazon Prime potrete anche abbattere le spese di spedizione ottimizzando ulteriormente il risparmio. La Amazon Gaming Week proseguirà fino al 21 febbraio, avete solamente pochi giorni per approfittare du queste promozioni prima che i giochi tornino ad essere venduti a prezzo pieno.

Sia Immortals Fenyx Rising che Assassin's Creed Valhalla supportano l'aggiornamento gratis da PS4 a PS5, questo vuol dire che acquistando l'edizione per PS4 in offerta otterrete gratuitamente l'upgrade next-gen e questo vale anche per la versione Xbox One, aggiornabile a costo zero all'edizione Xbox Series X/S grazie al supporto per la tecnologia Smart Delivery.