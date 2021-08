Amazon Gaming Week: nuovi sconti e offerte su giochi, console, PC Gaming

Parte oggi la seconda Amazon Gaming Week del 2021, una settimana interamente dedicata al mondo del gaming, con sconti e offerte su migliaia di prodotti in catalogo, dalle console ai monitor, passando ovviamente per videogiochi e accessori.

Tra le offerte Amazon Gaming Week 2021 possiamo trovare ad esempio i notebook da gaming con processore Intel, laptop MSI RTX scontati fino a 700 euro, monitor Agon by AOC, SSD e HHD esterni WD_Black (compatibili non solo con PC ma anche con le principali console), accessori come tastiere, mouse, cuffie e sedie gaming. Tanti i brand con una propria vetrina, tra cui Logitech, Razer, Agon, LG, Corsair, TP-Link, Oversteel, ASUS ROG (Republic of Gamers), MSI e HyperX.

Quest'anno alla Amazon Gaming Week è associato anche un concorso a premi per gli iscritti Amazon con premi ad estrazioni targati Razer, tra cui il mouse Viper Ultimate Cyberpunk Edition, l'Orochi V2 Gaming Maus e le cuffie Razer Opus e Opus X.

Tutte le offerte sono valide dal 25 al 31 agosto, per tutta la settimana vi aggiorneremo sulle migliori offerte della Amazon Gaming Week, ricordatevi di seguirci anche sul canale Telegram sconti e offerte di Everyeye.it per essere aggiornati in tempo reale sulle promozioni più interessanti e non perdere le numerose offerte targate Amazon.