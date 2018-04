Amazon Gaming Week: sconti, offerte e promozioni su videogiochi e accessori

Al via la Amazon Gaming Week 2018 ! Fino al prossimo 11 aprile, Amazon Italia propone sconti su su console, videogiochi, PC, hardware e accessori, con oltre 200 prodotti in promozione. Di seguito, le migliori offerte di oggi,

Durante la Amazon Gaming Week sarà possibile acquistare videogiochi, PC e notebook da gaming, accessori per videogiocatori (mouse, tastiere, cuffie, sedie ecc), console e tanto altro ancora. Abbiamo selezionato dieci offerte particolarmente interessanti per la giornata odierna.

HP 24o Monitor Gaming (99,99 euro)

Un monitor gaming da 24 pollici targato HP. Dite addio ai rallentamenti durante la visualizzazione grazie al tempo di risposta ultraveloce di solo 1 ms. Risoluzione Full HD 1920 x 1080, porte VGA, DVI e HDMI. Pannello antiriflesso TN con retroilluminazione a LED, contrasto dinamico da 10.000.000:1 per neri più intensi, bianchi più luminosi e colori più nitidi.

SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB (123,99 euro)

Velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/sec; velocità di scrittura sequenziale fino a 530 MB/sec. Avvio e arresto più veloci, caricamento delle app e tempi di risposta più rapidi. Maggiore resistenza e affidabilità dell'unità e minore consumo energetico grazie alla nuova tecnologia 3D NAND. La tecnologia nCache 2.0 offre velocità ottima.

Corsair Hydro H100i CW-9060025-WW (99.99 euro)

Radiatore da 240 mm con doppia ventola da 120 mm.Design migliorato per la pompa e la piastra di contatto dell'waterblock, ventole SP120L PWM con design evoluto, supporto Corsair Link integrato, inserti colorati sostituibili dall'utente. Compatibilità: Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, Prese AMD FM1, FM2, AM2, AM3.

Corsair K70 LUX RGB Tastiera Meccanica Gaming (129.99 euro)

Telaio in alluminio spazzolato anodizzato di grado aeronautico per una durata superiore. Controllo avanzato dell'illuminazione con keycap a caratteri grandi, per fornire una retroilluminazione multicolore dinamica e vivace. 100% anti-ghosting con rollover completo su USB, poggiapolso morbido removibile e controlli multimediali dedicati, porta USB passante per semplificare le connessioni.

Trust Gaming GXT 707 (176.99 euro)

Totalmente girevole a 360°. Braccioli regolabili in altezza; sedile inclinabile con possibilità di blocco, meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per garantire la regolabilità dell'altezza, schienale regolabile a 90˚; in dotazione cuscini rimovibili e regolabili per zona lombare e collo, struttura di base in metallo solida e robusta; durevoli rotelle doppie che girano scorrevolmente.



Life is Strange (19.99 euro)

Life is Strange Stagione 1 è disponibile al prezzo di 19.99 euro in versione PC, PlayStation 4 e Xbox One.



Destiny 2 (24 euro)

Il prezzo più basso mai visto! Destiny 2 per PlayStation 4 (con Emote esclusiva Saluto Militare) in vendita a 24 euro mentre la versione PC è disponibile a 26 euro.

Logitech G Pro eSport Mouse (139,90 euro)

Grande accuratezza di tracciamento e tempi di risposta costanti a qualsiasi velocità nell'intera gamma dpi (200-12.000 dpi). Il sistema di tensionamento dei pulsanti tramite molla metallica migliora l'uniformità dei pulsanti sinistro e destro del mouse e contribuisce a ridurre la forza necessaria per fare clic. Prestazioni del clic precise e affidabili su cui puoi contare anche ai massimi livelli di competizione. Personalizzabile con un massimo di 16.8 milioni di colori; sei pulsanti programmabili consentono di associare i comandi personalizzati al mouse.

Shadow of the Colossus (29.99 euro)

Normalmente venduto a 44.99 euro, Shadow of the Colossus per PlayStation 4 viene proposto ora a 29.99 euro, prezzo imperdibile che vi permetterà di portarvi a casa la riedizione del capolavoro di Fumito Ueda.



The Witcher 3 Game of the Year Edition (29.99 euro)

Prezzo valido per le versioni Xbox One e PlayStation 4, The Witcher 3 GOTY Edition include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Samsung C27FG73 Monitor Curvo 27 pollici (329,99)

Tempo di risposta ultrarapido: 1ms, refresh rate a 144Hz per un gioco più fluido, raggio di curvatura 1800R. Tecnologia Quantum Dot per una gamma cromatica più ampia e braccio a doppia cerniera per un posizionamento ottimale.

Ricordatevi che le offerte segnalate saranno valide solo fino alle 23:59 di giovedì 5 aprile, trascorso questo periodo verranno sostituite con altre promozioni, se siete interessati ad acquistare un articolo a sconto vi consigliamo quindi di affrettarvi prima che torni in vendita a prezzo pieno.