Amazon Gaming Week: sconti e offerte su videogiochi, console, PC Gaming e accessori

Parte oggi la Amazon Gaming Week: fino al 2 giugno sarà possibile acquistare PC Gaming, accessori (monitor, tastiere, mouse, controller, sedie, CPU, GPU, RAM), videogiochi e console a prezzi scontatissimi, con offerte flash e novità quotidiane.

La pagina Gaming Week su Amazon.it propone le varie categorie con offerte su monitor, PC Desktop, schede grafiche, casse per PC, memorie, processori, SSD, sedie gaming, PC portatili, mouse e controller, videogiochi e console e tanto altro ancora. Di seguito alcune offerte di oggi, lunedì 27 maggio 2019:

Amazon Gaming Week Offerte e Sconti

Trovate tutte le offerte attive per la Gaming Week su Amazon.it, l'iniziativa è già in corso e terminerà il 2 giugno, per tutta la settimana sulle pagine di Everyeye.it vi segnaleremo le migliori offerte del giorno e gli sconti più interessanti su giochi, console e accessori. Gli sconti flash hanno durata limitata, tutte le offerte in ogni caso sono valide fino ad esaurimento scorte.



Ricordatevi inoltre che su Amazon.it è attiva anche la promozione 100% Otaku dedicata ai migliori giochi targati Bandai Namco come Jump Force, Dragon Ball FighterZ, Naruto to Boruto Shinobi Striker, One Piece World Seeker e tanti altri!