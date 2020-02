Al via la Amazon Gaming Week: sconti su PS4, monitor, notebook e accessori

Oggi 17 febbraio è cominciata la Amazon Gaming Week, nuova iniziativa promozionale del noto rivenditore e-commerce che fino al 23 febbraio proporrà tantissime offerte su console, notebook, monitor, mouse, cuffie, schede video e altri accessori dedicati alla nostra passione preferita.

Per l'occasione Amazon ha aperto la pagina ufficiale della Gaming Week, che raccoglie in una vetrina tutti i prodotti in sconto, appartenenti a marchi leader nel settore come Logitech, HP, Trust, Crucial, Samsung, MSI, Acer, Lenovo e altri ancora. Tra gli oggetti in offerta spicca anche PlayStation 500GB con Ratchet & Clank, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered, un bundle venduto esclusivamente da Amazon al prezzo di 299 euro.

Tra gli altri prodotti degni di nota segnaliamo il notebook da gaming HP Pavilion 15-ec0012nl a 759,99 euro, le cuffie Logitech G432 a 39,90 euro, il monitor Samsung da 28" U28E570D a 199,99 euro e le schede grafiche della Asus, come la GeForce GTX 1660 Super OC Edition 6Gb a 279,99 euro e la GeForce GTX 1650 4Gb a 162,51 euro.

L'Amazon Gaming Week proseguirà per tutta la settimana, fino a domenica 23 febbraio. Ogni giorno vi proporremo le offerte più interessanti e vi segnaleremo l'eventuale aggiunta di nuovi sconti. Non dimenticate di seguire inoltre la pagina della Amazon Gaming Week per tutti gli aggiornamenti.