Amazon Gaming Week: videogiochi e accessori in offerta, gli sconti del 7 aprile

In questi giorni si sta svolgendo la Amazon Gaming Week, una promozione imperdibile per tutti gli appassionati di gaming. Fino al prossimo 11 aprile Amazon proporrà sconti su oltre 200 prodotti come console, videogiochi, PC, hardware e accessori, con oltre 200 prodotti in promozione. Ecco le migliori offerte di oggi 7 aprile.

Wolfenstein II: The New Colossus (29,99 euro)

Wolfenstein II: The New Colossus si è rivelato un seguito eccezionale di The New Order, e durante la Gaming Week può essere acquistato a soli 29,99 euro con uno sconto del 57% sul prezzo pieno di 69,99 euro.

BenQ GW2470ML Monitor 23.8 Pollici 1080p (119,00 euro)

Il modello GW2470ML è un monitor Full HD da 23.8 pollici (1920 x 1080) a cornice sottile dotato della tecnologia Eye-Care di BenQ, così come delle tecnologie Low Blue Light Plus e Flicker-Free, volte a fornire il ottimo comfort durante utilizzi prolungati, oltre a dettagli elevati e prestazioni video incredibili. Il modello GW2470ML, dotato della combinazione di LED e pannello VA, fornisce un'esperienza visiva grazie a colori autentici, neri profondi, contrasto e dettagli accurati.

Trust Tytan Set Altoparlanti 2.1 con Subwoofer (83,19 euro)

Ottima qualità audio, suono potente, ingresso digitale e analogico e un design fantastico per il gioco: il Tytan 2.1 è un set di altoparlanti avanzato per tutte le piattaforme di gioco: PS4/PS3, Xbox360/One, PC e tablet. Questo set di altoparlanti da 120 W è dotato di un subwoofer XL in legno, con un altoparlante da 7 pollici, per produrre potenti bassi ben percepibili.

MFY Z83V MINI PC (87,54 euro)

Mini PC con Windows 10 con Intel Atom x5-Z8350 Quad-Core (1.44 GHz fino a 1.92 GHz), 2GB di RAM, memoria interna da 32GB storage, Dual Output VGA e HDMI, Intel HD Graphics 400.

Sades SA929 Cuffie da gaming con audio Surround Dolby 7.1 (42,49 euro)

Le cuffie Sades SA929 offrono una modalità stereo ottimizzata per offrire un suono realistico e coinvolgente. Con un solo clic dell'interruttore attiva/disattiva modalità 7.1/stereo è possibile passare facilmente da audio stereo a surround 7.1.In più sono dotate di un jack singolo da 3,5mm stereo (4 poli) ed una prolunga per PC con doppio jack da 3,5mm per audio stereo e microfono. Compatibili sia per PC che console, PS4/Xbox One/ iPad/ laptop/ tablet/smartphone.

Sades SA901 Gaming Headset 7.1 Surround (19,24 euro)

Surround modificabile su più livelli aggiustabili, ascia per la testa regolabile in 9 diversi livelli di altezza per un comfort perfetto, microfono ripiegabile e integrato perfettamente nel design della cuffia, controller sul filo di collegamento di suono e microfono, fascia per la testa composta da 4 strati e i cuscini delle orecchie studiati per garantire il massimo comfort durante il gioco.

HP OMEN 25 Monitor da gaming Full HD (189,00 euro)

Giochi più fluidi, oggetti più nitidi e dettagli più puliti con un display da gaming che aggiorna i fotogrammi 144 volte al secondo, oltre il doppio della frequenza di aggiornamento dei display standard. Immagini brillanti e nitide con l'indimenticabile qualità di questo straordinario display FHD.

Acer Nitro 5 AN515-51-720N, Notebook da gaming 15,6 pollici (955,59 euro)

Pensato per i casual gamer, Acer Nitro 5 è dotato di potenza di calcolo ed elaborazione grafica in grado di offrire prestazioni incredibili senza rinunciare ad uno stile aggressivo ma ricercato. Monta i seguenti componenti: i7-7700HQ, 256GB Intel PCIe SSD, 16 GB RAM DDR4, GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5 e Windows 10.

CMLC-1105 - Base di raffreddamento per notebook (19,47 euro)

Aumenta la durata e protegge contro la perdita di produttività a causa di surriscaldamento e fornisce una posizione comoda quando si utilizza il computer portatile. Si adatta alla maggior parte dei modelli con una diagonale dello schermo di 12"-15.6" (30,5-39,6 cm), ha una dimensione compatta di 345x245x20 mm e pesa 630 grammi.

Ricordatevi che molte delle offerte segnalate sono valide solo oggi 7 aprile, pertanto se siete interessati ad acquistare un articolo a sconto vi consigliamo di affrettarvi prima che torni in vendita a prezzo pieno.