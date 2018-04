Amazon Gaming Week: videogiochi e accessori in offerta, gli sconti dell'8 aprile

La Amazon Gaming Week è ancora in corso. Si tratta di una promozione imperdibile per tutti gli appassionati di gaming. Fino al prossimo 11 aprile Amazon proporrà sconti su oltre 200 prodotti come console, videogiochi, PC, hardware e accessori. Ecco le migliori offerte di oggi 8 aprile.

Dishonored 2 (18,49 euro)

Dishonored 2 è un seguito eccezionale, ed è ambientato 15 anni dopo la sconfitta del Lord Reggente e la fine della pestilenza. Il giocatore può impersonare Emily Kaldwin o Corvo Attano: entrambi potenti assassini con il proprio arsenale di abilità soprannaturali, armi e strani gadget. Quest'oggi è proposto con un incredibile sconto del 74%, a 18,49 euro invece di 69,99 euro.

GameWill Nintendo Switch Joy Con Charging Dock (18,99 euro)

Base molto stabile, carica fino a 4 controller Joy-Con, include uno smart chip IC per una veloce carica, sovraccarico, protezione scarica o cortocircuito. Il tempo pieno di carica è di circa 2,5 ore, altre marche hanno bisogno di oltre 6 ore. Presenta una luce a 4 LED che indica lo stato di carica per ogni Joy-Con. Alimentato tramite cavo da 1m (0,4 pollici) da Nintendo Switch Dock, PC o adattatore CA.

BenQ GW2480 Monitor 24 pollici 1080p con LED Eye-Care (125,00 euro)

Qualità dell'immagine perfetta con una risoluzione 1920x1080. Pannello IPS con ampio angolo di visione 178°. Cornice sottile Edge to Edge: riduce le distrazioni e crea una configurazione multi-pannello virtualmente continua. Possiede la tecnologia brightness intelligence, che regola attivamente la luminosità a seconda dei contenuti a schermo e delle condizioni di luce ambientali, e un sistema di gestione cavi che nasconde comodamente i cavi all'interno del supporto del monitor.

Trust GXT 580 Volante da Corsa con Feedback a Vibrazione per PC e PS3 (54,99 euro)

Volante da corsa con pedali e tecnologia di feedback a vibrazione per effetti effetti realistici di auto da corsa (il feedback a vibrazione deve essere supportato dal gioco). Due leve del cambio e tredici pulsanti. Rotazione del volante a 180 gradi.

Trust GXT 705 Ryon Sedia Gaming Ergonomica, Nero/Rosso (134,99 euro)

Sedia gaming ergonomica, totalmente girevole a 360°, progettata per garantire ore di confortevoli sessioni di gioco. Meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per garantire la regolabilità dell'altezza.

Nighthawk X6S R8000P Smart Router WiFi AC4000 (223,90 euro)

Wi-Fi AC4000 con tecnologia Tri-band, velocità 750, 1625 e 1625 e processore dual core da 1.8 GHz con tre processori offload; Smart Connect, determina i dispositivi lenti e veloci per separare le bande WiFi e ottenere una velocità wireless ottimale; Aggregazione di porte, consente di combinare due porte Gigabit Ethernet per migliorare la velocità aggregata di trasferimento file; ReadyCloud USB Access offre un accesso diretto e sicuro al Cloud privato; Tecnologia Mu MIMO consente di aumentare la velocità dei download e semplifica lo streaming per i dispositivi.

Avantree Supporto solido in acciaio per Cuffie (16,49 euro)

Dai un tocco di stile alle tue cuffie e mantieni ordinata e pulita la tua postazione, con i cavi perfettamente disposti. Fatto di acciaio e silicone, per una solidità al top. Il rivestimento superiore in soffice silicone mantiene in perfetto ordine le cuffie senza minimamente rovinarle o graffiarle. Supporta la maggior parte delle cuffie in commercio con archetto largo fino a 4cm e altezza delle stesse fino a 25cm.

Sades SA801 PC Gaming Headset Surround Stereo (14,24 euro)

Suono stereo, microfono omnidirezionale, design morbido. Compatibili con PS4, PSP, Xbox One, PC, laptop, smartphone e tablet.

HUACAM HCM72 Splitter Porta Ethernet (8,49 euro)

Può essere utilizzato per dividere una porta su un router e consentire che un segnale Internet venga utilizzato contemporaneamente da 2 dispositivi.

Tenete presente che molte delle offerte segnalate sono valide solo oggi 8 aprile, pertanto se siete interessati ad acquistare un articolo scontato vi consigliamo di affrettarvi prima che torni in vendita a prezzo pieno.