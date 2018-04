Amazon Gaming Week: videogiochi e accessori in offerta, gli sconti di lunedì 9 aprile

Continuano anche oggi le offerte della Amazon Gaming Week 2018! Fino al prossimo 11 aprile, Amazon Italia propone sconti su su console, videogiochi, PC, hardware e accessori, con oltre 200 prodotti in promozione. Di seguito, le dieci migliori offerte di oggi, lunedì 9 aprile.

Durante la Amazon Gaming Week sarà possibile acquistare videogiochi, PC e notebook da gaming, accessori per videogiocatori (mouse, tastiere, cuffie, sedie ecc), console e tanto altro ancora. Abbiamo selezionato dieci offerte particolarmente interessanti per la giornata odierna.

Lenovo Mirage Star Wars Jedi Challenges (199 euro)

Vesti i panni di un cavaliere Jedi e lotta contro il lato oscuro della Forza in tante modalità di gioco Impugna la spada laser, comanda le truppe in missioni per sconfiggere l'Impero, gioca appassionanti partite a Holochess, gli scacchi olografici, tutto in realtà aumentata. Leggero e portatile, il visore AR Lenovo Mirage offre una full immersion nell'ambiente di gioco con un livello di comfort ottimale. Il più recente aggiornamento del software presenta nuovi livelli di gioco ed avversari, tra cui gli Stormtrooper Esecutori e Antisommossa del Primo Ordine.

Acer Nitro 5 AN515-51-720N (955.95 euro)

Pensato per i casual gamer, Acer Nitro 5 è dotato di potenza di calcolo ed elaborazione grafica in grado di offrire prestazioni incredibili senza rinunciare ad uno stile aggressivo ma ricercato. Display 15.6" IPS Full HD (1920 x 1080), processore Intel Core i7-7700HQ. Scheda Grafica NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5, Memoria RAM 8GB DDR4, 256GB Intel PCIe SSD.

Samsung U32H850 Monitor (459.99 euro)

Risoluzione UHD 4K (3840 x 2160). Qualità delle immagini superiore grazie ad 1,07 miliardi di colori. Connettività ampliata: 2 HDMI, 1 DP, 1 mini DP, potente multi-tasking con supporto PBP e PIP. Le quattro porte USB 3.0 consentono di trasferire i dati tra vari dispositivi dieci volte rapidamente rispetto alle porte USB 2.0. Il monitor oscilla, si inclina, ruota ed è regolabile in altezza per rispondere alle necessità dei diversi scenari di utilizzo. Dotato di un sistema di fissaggio VESA, può essere installato agevolmente a parete o mediante bracci separati.

Tastiera Gaming Trust GXT 830-RW Avonn (24.99 euro)

Tastiera da gioco con layout integrale, illuminazione Rainbow Wave e 12 tasti multimediali. Layout integrale italiano, illuminazione Rainbow Wave con luminosità regolabile. Anti-ghosting: Pressione simultanea fino a 6 tasti.

Sedia Gaming Corsair CF-9010004-WW T1 RACE (202.99 euro)

Il sedile in acciaio e il telaio posteriore, progettati per l'uso nelle auto da corsa, assicurano solidità anno dopo anno. I braccioli per movimenti 4D offrono regolazioni in verticale, orizzontale, anteriore-posteriore e angolata, con controllo meccanico. Le ruote orientabili in nylon ad alta resistenza garantiscono stabilità e trazione su ogni superficie. Il sedile con regolazione dell'altezza sfrutta un sistema di sollevamento a gas con costruzione in acciaio.

Xbox One S 500 GB Rocket League Bundle (199.99 euro)

Include una console Xbox One S con hard disk da 500 GB, un controller, una copia digitale di Rocket League e tre mesi di abbonamento a Xbox LIVE Gold.

Trust Gaming GXT 707 (176.99 euro)

Totalmente girevole a 360°. Braccioli regolabili in altezza; sedile inclinabile con possibilità di blocco, meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per garantire la regolabilità dell'altezza, schienale regolabile a 90˚; in dotazione cuscini rimovibili e regolabili per zona lombare e collo, struttura di base in metallo solida e robusta; durevoli rotelle doppie che girano scorrevolmente.

SanDisk MicroSDXC per Nintendo Switch 64 GB (45.99 euro)

Scheda di memoria con licenza ufficiale Nintendo Switch. Velocità di trasferimento fino a 100 MB/sec per un rapido caricamento dei giochi.

Logitech G Pro eSport Mouse (139,90 euro)

Grande accuratezza di tracciamento e tempi di risposta costanti a qualsiasi velocità nell'intera gamma dpi (200-12.000 dpi). Il sistema di tensionamento dei pulsanti tramite molla metallica migliora l'uniformità dei pulsanti sinistro e destro del mouse e contribuisce a ridurre la forza necessaria per fare clic. Prestazioni del clic precise e affidabili su cui puoi contare anche ai massimi livelli di competizione. Personalizzabile con un massimo di 16.8 milioni di colori; sei pulsanti programmabili consentono di associare i comandi personalizzati al mouse.

The Witcher 3 Game of the Year Edition (29.99 euro)

Prezzo valido per le versioni Xbox One e PlayStation 4, The Witcher 3 GOTY Edition include il gioco completo e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine.

Ricordatevi che le offerte segnalate saranno valide solo fino alle 23:59 di lunedì 9 aprile, trascorso questo periodo verranno sostituite con altre promozioni, se siete interessati ad acquistare un articolo a sconto vi consigliamo quindi di affrettarvi prima che torni in vendita a prezzo pieno.