Amazon Gaming Week: videogiochi e accessori in offerta, gli sconti di venerdì 6 aprile

Ha preso il via ieri la Amazon Gaming Week 2018! Fino al prossimo 11 aprile, Amazon Italia propone sconti su su console, videogiochi, PC, hardware e accessori, con oltre 200 prodotti in promozione. Di seguito, le migliori offerte di oggi, venerdì 6 aprile.

Durante la Amazon Gaming Week sarà possibile acquistare videogiochi, PC e notebook da gaming, accessori per videogiocatori (mouse, tastiere, cuffie, sedie ecc), console e tanto altro ancora. Abbiamo selezionato dieci offerte particolarmente interessanti per la giornata odierna.

NieR Automata (36.99 euro)

E' uno dei giochi più acclamati dello scorso anno: NieR Automata di Platinum Games è ora in offerta su Amazon al prezzo di 36.99 euro anzichè 69.99 euro, con un risparmio del 47% sul prezzo di listino.

LG 34UC89G Monitor da Gaming 34 pollici (595,00 euro)

Monitor Gaming 34" curvo, UltraWide 21:9. Risoluzione 2560 x 1080 pixels, refresh rate 144Hz, NVIDIA G-Sync. Pannello IPS per una visione ottimale da qualsiasi angolazione.

Samsung C27F591 Monitor Curvo 27 pollici (254,99)

Esperienza visiva confortevole e coinvolgente grazie a 1800R di curvatura. Colori vivaci che sostengono il 119% dello spazio colore sRGB, ottima esperienza di gioco con AMD FreeSync e la modalità di gioco. Neri scuri e dispersione della luce ridotta al minimo grazie al pannello VA.

Corsair CF-9010004-WW T1 RACE Sedia da Gaming (289,99 euro)

Sedile in acciaio e telaio posteriore progettati per l'uso nelle auto da corsa, assicurano solidità anno dopo anno. I braccioli per movimenti 4D offrono regolazioni in verticale, orizzontale, anteriore-posteriore e angolata, con controllo meccanico. Le ruote orientabili in nylon ad alta resistenza garantiscono stabilità e trazione su ogni superficie. Cuscinetti per collo e zona lombare rivestiti in pelle PU e rinforzati con cuciture utilizzate nel settore automobilistico.



Razer Naga Hex V2 Gaming Mouse (59.99 euro)

Mouse con Rotella per pollice con 7 pulsanti meccanici ottimizzata per giochi MOBA. Profili MOBA pre-configurati per massima efficienza durante il gioco. Sensore laser true da 16,000 DPI 5G per la massima precisione. Illuminazione personalizzabile Razer Chroma; Scegli dall'intero spettro di 16,8 milioni di colori ed effetti personalizzati per rendere unico il tuo Razer Naga Hex V2.

Dragon Ball Xenoverse 2 per Nintendo Switch (49.99 euro)

Dieci euro di sconti sulla versione Switch di Dragon Ball Xenoverse 2, uno dei giochi di Dragon Ball più apprezzati dai fan della serie di Akira Toriyama.



SanDisk MicroSDXC per Nintendo Switch 64 GB (45.99 euro)

Scheda di memoria con licenza ufficiale Nintendo Switch. Velocità di trasferimento fino a 100 MB/sec per un rapido caricamento dei giochi.

Trust GXT 658 Speaker Surround 5.1 con Far Cry 5 (129,99 euro)

Set di altoparlanti comprendente un subwoofer in legno, con una potenza totale in uscita di 180 watt. Subwoofer LED sincronizzato alla base. Suono surround di alta qualità con bassi profondi, telecomando wireless per controllare il volume, i bassi e la selezione dell'ingresso. Incluso un codice per il download gratuito di Far Cry 5 per PC.

Razer Wolverine Tournament Edition Chroma (119.79 euro)

Blocco grilletti con modalità Hair Trigger per risposte ultra veloci. Disposizione ergonomica dei pulsanti multifunzione per un controllo ottimale. Illuminazione Razer Chroma per un'illuminazione intelligente a pieno spettro luminoso.

Xbox One S 500 GB Rocket League Bundle (199.99 euro)

Include una console Xbox One S con hard disk da 500 GB, un controller, una copia digitale di Rocket League e tre mesi di abbonamento a Xbox LIVE Gold.



Ricordatevi che le offerte segnalate saranno valide solo fino alle 23:59 di venerdì 6 aprile, trascorso questo periodo verranno sostituite con altre promozioni, se siete interessati ad acquistare un articolo a sconto vi consigliamo quindi di affrettarvi prima che torni in vendita a prezzo pieno.