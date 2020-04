Amazon e gioco in streaming, ancora rumor: grandi investimenti e Project Tempo

È ormai da diverso tempo che Amazon dimostra un grande interesse nei confronti del settore videoludico, con i primi titoli originali in dirittura di arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Tra questi, in particolare, troviamo l'MMO New World, esclusiva PC il cui debutto è atteso sul mercato videoludico nel corso del mese di maggio. Già confermata inoltre l'esistenza di ulteriori progetti, tra cui una produzione interamente dedicata al Signore degli Anelli. Oltre ai giochi, tuttavia, sembra che il colosso di Jeff Bezos sia intenzionato a rendere presto disponibile anche un servizio di gioco in streaming a firma Amazon.

Un rumor già diffusosi a inizio a 2020, ma che viene ora ripreso dalle pagine del The New York Times. Il noto quotidiano statunitense riferisce in particolare di un progetto in corso di realizzazione con il nome in codice di Project Tempo, descritto come "una piattaforma di gioco in cloud a tutti gli effetti". Ricordando come già molti attori sospettino le intenzioni di Amazon, il The New York Times riferisce di come fonti vicine a Project Tempo abbiano rivelato un'iniziale intenzione da parte della Compagnia di rendere disponibile il servizio già nel corso del 2020. Questi piani, tuttavia, potrebbero essere intralciati dalle conseguenze generate dall'epidemia di Coronavirus/COVID-19. All'orizzonte si profila in particolare un posticipo del lancio di Project Tempo al prossimo anno.



Al momento, lo ricordiamo, si tratta di semplici speculazioni: non vi è infatti alcuna conferma ufficiale da parte di Amazon. In attesa di eventuali smentite o conferme, cosa ne pensate, sareste curiosi di vedere la Compagnia cimentarsi in un simile progetto?