Amazon: in sconto anche i bundle con Oculus Go ed Oculus Rift

Amazon continua a proporre offerte per il Black Friday. Per la giornata di oggi, l'ultima prima del "Venerdì Nero dello Shopping", il colosso di Seattle sconta Oculus Go ed Oculus Rift, compresi alcuni interessanti bundle.

Sono però anche disponibili offerte sulle cuffie standalone.

Ad esempio, Oculus Go nella versione da 32 gigabyte può essere acquistato a 199 Euro, per un risparmio di 20 Euro rispetto ai 219 Euro di listino. L'offerta si estende negli stessi termini anche sull'edizione da 64 gigabyte (sempre standalone), che può essere portata a casa a 249 Euro, un prezzo che garantisce un risparmio del 7% sui 269 Euro precedenti.

Passando ai bundle, a 399 Euro è possibile portare a casa il pacchetto con Oculus Rift ed i Touch Controllers, ad un prezzo inferiore di 50 Euro rispetto ai 449 Euro imposti in precedenza. Le offerte sono già disponibili su Amazon e saranno attive fino al 26 Novembre. Non è noto se sia applicata qualche limitazione in termini di esaurimento scorte o meno.