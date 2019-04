Amazon.it apre i preordini del SEGA Mega Drive Mini

SEGA Mega Drive Mini uscirà in Europa il 19 settembre ma se non volete rischiare di non trovare la console nei negozi causa rapido sold-out, potete già effettuare il preordine su Amazon Italia.

La micro console SEGA può essere prenotata al prezzo di 79.99 euro, nella confezione trovano spazio il Mega Drive Mini, due joypad cablati, cavo HDMI per il collegamento al televisore e cavo USB per l'alimentazione, alimentatore non incluso:

Effettuando ora il preordine riceverete SEGA Mega Drive Mini il 19 settembre, giorno del lancio, senza ritardi di alcun tipo e bloccherete il prezzo in caso questo dovesse aumentare nelle prossime settimane. Mega Drive Mini includerà 40 giochi, di cui dieci già confermati: Ecco the Dolphin, Castlevania Bloodlines, Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine, ToeJam & Earl, Comix Zone, Sonic 1, Altered Beast, Gunstar Heroes.