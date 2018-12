Amazon lancia App Store Play&Shop: si risparmia facendo acquisti

Appstore Play&Shop è una nuova funzionalità di Amazon Appstore per i dispositivi Android che consente ai clienti Amazon di divertirsi con i propri giochi preferiti e ottenere il 10% di sconto acquistando app e facendo acquisti in-app all’interno di Amazon Appstore.

Il credito guadagnato può essere utilizzato per acquistare un'ampia selezione di app e giochi all’interno dell’Amazon Appstore, o svariati prodotti su Amazon.it, come libri, elettronica, musica, film, abbigliamento, giocattoli e molto altro. Per iniziare a giocare e a guardagnare credito con Appstore Play&Shop visita questo link: www.amazon.it/playandshop



Il credito guadagnato grazie ad Appstore Play&Shop può essere speso anche su Amazon.it. Durante il processo di pagamento, sugli acquisti idonei per la promozione, verrà mostrata la dicitura “Appstore 10% di credito”. Selezionando 1-Click nel momento del pagamento, un banner blu informerà il cliente dell’importo del credito ottenuto. Il credito si accumulerà ogni mese e diventerà automaticamente disponibile il terzo giorno di ogni mese successivo.



Per installare Play&Shop è necessario scaricare sul proprio dispositivo Android l’app Amazon Appstore, disponibile all’interno dello store Android o visitando il sito www.amazon.it/appstore.



Una volta scaricata l’applicazione basta abilitare la nuova funzionalità Appstore Play&Shop all’interno dell’app Amazon Appstore e cominciare ad ottenere il 10% di sconto con facilità.



Appstore Play&Shop è disponibile solo per i clienti residenti in Italia. Amazon Coins e gli abbonamenti non danno diritto al 10% di rimborso.



La promozione sarà disponibile per un tempo limitato. Il credito guadagnato è limitato a 150 euro per conto al mese e sarà possibile utilizzarlo fino al 30 giugno 2019.