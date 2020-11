Amazon lancia GameOn, servizio mobile per la condivisione di clip video

Nonostante gli sforzi profusi, Amazon non è ancora riuscita ad imporsi non mondo videoludico in quanto azienda produttrice di videogiochi. Il colosso di Jeff Bezos, in ogni caso, crede fermamente in questo mercato, nel quale continua ad espandersi in tutte le direzioni.

Dopo la creazione del motore proprietario Lumberyard basato sul CryEngine di Crytek, l'acquisizione di Twitch (piattaforma di streaming per eccellenza), l'accesso anticipato del servizio cloud gaming Luna, arriva un altro colpo di Amazon, che ha appena lanciato il nuovo servizio GameOn per dispositivi mobili Android.

Amazon GameOn è sostanzialmente un social network incentrato sulla condivisione di clip di gameplay registrate nei giochi per terminali Android. A differenza di servizi come Twitch, YouTube e Facebook, che puntano alla diffusione di lunghe trasmissioni, GameOn si focalizza su brevi clip che possono durare da trenta secondi a cinque minuti, volte quindi alla condivisione di specifici momenti di gioco.

I contenuti creati dai giocatori possono essere visualizzati sia sul sito ufficiale di Amazon GameOn, sia sull'app di GameOn per Android. Quest'ultima è ovviamente indispensabile per la registrazione delle clip, che possono poi essere editate con reazioni personali e condivise con la comunità. L'applicazione può essere scaricata da Google Play Store e Amazon App Store.

Scarica Amazon GameOn App

Amazon dichiara la. Una lista completa non è ancora stata resa disponibile, ma da uno sguardo all'home page del servizio è possibile notare che sono compresi titoli come PUBG Mobile, Among Us, Clash Royale, Angry Birds 2 e Crossy Road,