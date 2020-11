Amazon lancia il nuovo store per i gamer, giusto in tempo per il Black Friday

Amazon si prepara al Black Friday con l'apertura di Amazon Gaming Store, una sezione del negozio online interamente dedicata ai videogiocatori, con tantissimi prodotti in offerta, dai PC per il gioco alle console, passando per videogiochi e accessori.

Amazon Gaming Store presenta varie sezioni, con un clic è possibile acquistare PC Gaming destkop e portatili, monitor e componenti come GPU e CPU, oltre agli accessori di marchi come Oversteel, Logitech e Corsair. Non manca una sezione dedicata alle console con focus su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, inoltre sono disponibili anche visori VR, smartphone da gioco e una sezione rètro, senza dimenticare il merchandising ed i gadget e gli abbonamenti digitali.

Ogni giorno troverete una selezione di offerte e sconti specifici, le promozioni diventeranno sempre più frequenti con l'avvicinarsi del Black Friday del 27 novembre e della Black Friday Week, dunque vi consigliamo di aggiungere la pagina Amazon Gaming Store tra i preferiti e tornare a visitarla con regolarità per essere sicuri di non perdervi neanche una offerta.

A questo proposito, ricordatevi di Seguiteci sul canale Telegram offerte Everyeye.it per essere aggiornati sui nuovi volantini delle catene di elettronica e sulle migliori offerte del Black Friday, ogni giorno sconti online e dei negozi fisici con tante promozioni per risparmiare.