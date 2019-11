Anche Amazon potrebbe lanciare un servizio di cloud gaming nel 2020

A pochi giorni dal debutto di Google Stadia, emerge l'indiscrezione secondo cui anche Amazon avrebbe in programma di annunciare il proprio servizio di cloud gaming, con lancio previsto per il prossimo anno. Il rumor è stato riportato da CNET, e segue un report di inizio anno di The Information.

Secondo CNET a confermare le voci di corridoio sarebbero alcune offerte di lavoro per il team Amazon Web Services (AWS).

Si dice anche che il servizio con ogni probabilità sarà integrato con la piattaforma di streaming proprietaria Twitch, in risposta a Google Stadia che ha fatto lo stesso con YouTube.

The Verge ha scovato un annuncio di lavoro per un “Principal Product Leader” che andrà a lavorare per una “New AWS Gaming Initiative". Chiaramente non è presente alcun tipo di dettaglio su come potrebbe essere il servizio, tanto meno sui contenuti, ma si tratta di una conferma quasi ufficiale dei piani dell'azienda.

Per Amazon un eventuale ingresso nel mercato del cloud gaming sarebbe quasi a costo zero a livello d'infrastruttura, in quanto si baserebbe su AWS che è già usato dalla maggior parte dei servizi che gli utenti utilizzano tutti i giorni, ed anche da Fortnite. A questo si aggiungerebbe Twitch, che è incredibilmente popolare tra i videogiocatori e che potrebbe aver dato ad Amazon molte informazioni sui tipi di giochi amati dagli utenti. Un bel mix.