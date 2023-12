Amazon a tutto LEGO, Lamborghini Sián FKP 37 ad un prezzo super con le promo di Natale

Oggi vi segnaliamo un set LEGO di lusso, dedicato agli appassionati di auto super sportive: la splendida LEGO Technic Lamborghini Siàn FKP 37 è il risultato di una stretta collaborazione tra LEGO Group e Automobili Lamborghini.

Gli ingegneri LEGO in questo modello hanno ricreato minuziosamente il design visionario della Lamborghini Siàn FKP 37 in scala 1:8. Con 3.969 pezzi, passerete molte piacevoli ore a costruire, immersi nel lussuoso mondo delle auto super sportive.

Dal momento in cui aprirete la scatola, noterete subito che c'è qualcosa di straordinario nel set LEGO Technic Lamborghini Siàn FKP 37, dotato di una confezione speciale da esposizione, il set comprende due libri unici di qualità con istruzioni di montaggio, immagini e interviste dietro le quinte.

Il set è in offerta a 328 euro, con lo sconto di 122 euro dal prezzo di listino di 449,99 euro, clicca qui per acquistare il set LEGO Technic Lamborghini Siàn FKP 37 ad un prezzo scontato su Amazon

Il set rappresenta l'auto nei più piccoli dettagli, tra le caratteristiche realistiche è incluso il motore V12 con pistoni funzionanti, un cambio sequenziale a 8 velocità, ruote sterzanti, realistici freni a disco e sospensioni flessibili che rendono vivo questo modello.

Aprite il cofano per trovare il numero di serie univoco per sbloccare il contenuto bonus online.

Con 3.969 pezzi e oltre 60 cm di lunghezza, questo modello epico è un regalo memorabile per qualsiasi appassionato di auto super sportive. Dettagli autentici e superba attenzione al dettaglio creano un pezzo espositivo unico che non smetterà mai di stupire. Include un libretto di istruzioni da collezione, un espositore decorativo e un numero di serie unico

