Amazon Lumberyard, il motore grafico di Star Citizen diventa open source

Amazon ha annunciato che il suo motore grafico Lumberyard diventerà completamente open source nel corso del 2021. In questo modo, chiunque potrà utilizzare, modificare e ridistribuire il codice sorgente dell'engine che muove giochi come Star Citizen e Squadron 42, attualmente in via di sviluppo.

La mossa rientra all'interno di un piano più vasto che va sotto il nome di Open 3D Foundation, un'iniziativa guidata da Linux Foundation che punta a supportare "dei progetti open source in grado di far avanzare le capacità della grafica 3D, del rendering, dell'authoring e dello sviluppo". Una versione aggiornata di Amazon Lumberyard verrà messa a disposizione con il nome di Open 3D Engine (O3DE) sotto licenza Apache 2.0: la pubblicazione definitiva è prevista nel corso del 2021, ma è già disponibile al download una preview per gli sviluppatori.

Amazon Web Services rientra tra i membri fondatori di Open 3D Foundation, assieme a AccelByte, Apocalypse Studios, Carbonated, Huawei, Intel, l'International Game Developers Association, Kythera AI, Niantic e Wargaming. La neonata associazione terrà un evento tutto suo - l'O3DECon - il prossimo mese di ottobre.

Per quanto riguarda Amazon Lumberyard, ricordiamo che si tratta di un motore grafico privo di royalty o tariffe, con integrazione fluida con Twitch e AWS. La più recente versione, la 1.28, è stata presentata a maggio. Tra i videogiochi che muove figurano l'MMO New World (in uscita ad agosto), e il progetto Star Citizen.