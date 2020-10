Amazon Luna: tutti i 50 giochi dell'early access, c'è anche Control

Questa sera sono spuntati in rete i primi articoli di prova di Amazon Luna, il promettente servizio di gaming in streaming del colosso dell'e-commerce che è ora disponibile nel solo territorio americano e in Accesso Anticipato. Grazie a questi primi resoconti è stato anche possibile scoprire quali sono i 50 giochi attualmente presenti nel catalogo.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi attualmente presenti nella versione non definitiva del servizio:

Abzu

AO Tennis 2

Atomik

Blasphemous

Bloodstained: Ritual of the Night

Brothers: A Tale of Two Sons

Contra Anniversary Collection

Control

Cook, Serve, Delicious 3

Deponia Doomsday

Edna & Harvey: Harvey's new eyes

Edna & Harvey: The Breakout

Furi

Ghost of a Tale

Grid

Hard Reset Redux

Iconoclasts

Indivisible

Infinite Mini Golf

The Pillars of the Earth

Lumines Remastered

Metro Exodus

Obduction

Overcooked 2

R Type Dimensions EX

Redout

Rez Infinite

Rime

River City Girls

Shadow Tactics

Shantae and the Pirate's Curse

Shantae & Genie: Ultimate Edition

Sonic Mania Plus

Steamworld Dig

Steamworld Dig 2

Steamworld Heist

Steamworld Quest

Tacoma

Tangledeep

Trails of Cold Steel III

Mymmy Demastered

The Sexy Brutale

The Surge

The Surge 2

Victor Vran

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Yokus's Island Express

Yooka Laylee

Yooka Laylee and the Impossible Lair

YS VIII Lacrimosa

Questa è solo una parte dei giochi che dovrebbero arrivare al lancio ufficiale del servizio, che a breve dovrebbe accogliere anche un abbonamento secondario che consentirà agli utenti di giocare a tutti i titoli Ubisoft in streaming sin dal lancio.

Sapevate che Amazon Luna è compatibile anche con iOS e iPad?