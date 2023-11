Amazon Luna: abbonamento gratis se si è abbonati a Prime e controller in offerta lancio

A partire dalle ore 16 di oggi Amazon Luna, il servizio gaming in streaming di Amazon, è sbarcato anche in Italia e con l'occasione per pochi giorni è acquistabile anche il controller dedicato ad un prezzo super scontato.

Amazon Luna è da subito disponibile agli utenti Amazon Prime e accessibile da molti dispositivi, come per esempio le più nuove smart TV, da PC, tablet, smartphone android, iPhone, iPad e dai dispositivi Fire. Gli abbonati ad Amazon Prime potrenno usufruire di una selezione di giochi che cambieranno a rotazione, è previsto anche un abbonamento aggiuntivo da 9,99 euro al mese con diversi giochi inclusi nel catalogo e l'implementazione ad Ubisoft+ se avete un abbonamento attivo.

Clicca qui per scoprire e giocare su Amazon Luna ed i giochi inclusi nei diversi abbonamenti

Se siete interessati al nuovo servizio di Amazon non potete lasciarvi scappare il nuovo controller Luna wireless, in offerta su Amazon al prezzo lancio di 39,99 euro con lo sconto di 30 euro dal prezzo di listino di 69,99 euro, la promozione è valida solamente fino al 27 novembre.

Clicca qui per acquistare il nuovo controller Luna wireless ad un prezzo super scontato

Il nuovo controller possiede delle features dedicate al nuovo servizio, come per esempio la possibilità di passare in un attimo da un dispositivo all'altro, è collegabile alla piattaforma che vogliamo utilizzare in wireless, bluetooth o con cavo USB. Questo nuovo controller è utilizzabile anche con per videogiocare al di fuori di Amazon Luna su PC Windows semplicemente scaricando un driver.