Amazon Luna arriva in Italia, disponibile da oggi: prezzi, giochi e controller

Il colosso dell’e-commerce si prepara a sfrecciare tra le nuvole dei cieli nostrani: il servizio di cloud gaming Amazon Luna arriva anche in Italia e si prepara a sfidare la concorrenza con un controller dedicato, un ricco catalogo che vanta la collaborazione di Ubisoft e un pacchetto di abbonamenti diversificati.

Dopo aver esordito sul mercato americano, canadese, tedesco e britannico, a partire dalle ore 16:00 di oggi mercoledì 15 novembre, Amazon Luna sarà disponibile anche per i videogiocatori italiani. Il servizio di cloud gaming dell’azienda americana permetterà di giocare ad un nutrito catalogo di giochi in streaming, senza la necessità di effettuare download o di possedere piattaforme dedicate: Amazon Luna sarà infatti accessibile da svariati dispositivi targati Amazon come Fire TV e tablet Fire, che potranno vantare una nuova sezione dedicata al gaming integrata nell’interfaccia, o più semplicemente da PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, dispositivi mobili Android e su una selezione di smart TV di Samsung e LG

Offerta variegata

Gli abbonati ad Amazon Prime potranno giocare senza costi aggiuntivi a titoli come Fortnite, Trackmania, nonché ad una selezioni di giochi a rotazione. Collegando l’account di Ubisoft ad Amazon Luna sarà inoltre possibile giocare ai titoli nel catalogo del publisher francese precedentemente acquistati. L’offerta di Amazon Luna prevede poi una serie di abbonamenti diversificati: Luna+ prevede l’accesso ad un catalogo di giochi di tutti i generi tra cui spiccano Team Sonic Racing, Spongebob: Battle for Bikini Bottom e Batman: Arkham Knight. In questo pacchetto sono inclusi tutti i vantaggi dei clienti Amazon Prime al prezzo di 9,90 euro mensili, con la possibilità di provare il servizio per 7 giorni.

L’abbonamento Ubisoft+ consente invece di usufruire del catalogo completo dei giochi targati Ubisoft come il recente Assassin’s Creed Mirage o il prossimo Avatar: Frontiers of Pandora, il tutto al prezzo di 17,99 Euro mensili. Infine JackBox Games che a 4,99 Euro mensili porta in dote una selezione di party games tra cui Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.

Un controller lunare

Il lancio di Amazon Luna è accompagnato dall’arrivo del controller dedicato e ottimizzato per il servizio di cloud gaming. Grazie alla tecnologia Cloud Direct il controller è in grado di passare da uno schermo all’altro senza soluzione di continuità: sarà quindi possibile iniziare una sessione dal proprio PC per poi passare su smartphone in pochi passaggi. L’app proprietaria scaricabile su smartphone permette poi di configurare il controller a proprio piacimento e, all'occorrenza, di aggiornarlo. Il controller di Amazon Luna è disponibile su Amazon.it al prezzo di lancio di 39,90 euro, invece di 69,99 Euro, fino al 27 novembre. Ovviamente non mancheremo di testare nel dettaglio Amazon Luna già a partire dai prossimi giorni, rimanete sintonizzati.