Amazon Luna: la beta arriva su numerosi smartphone Android

Attraverso i canali social ufficiali Amazon ha confermato l'arrivo della beta di Luna, la piattaforma di gaming in streaming del colosso dell'e-commerce, anche su una serie di dispositivi Android.

Sul sito ufficiale possiamo infatti leggere come i seguenti dispositivi siano ora supportati da Amazon Luna:

Google Pixel (4XL, 4a, 4a 5G, 5)

Samsung (S10, S10+, Note 10, Note 10+, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, Note 20)

OnePlus (7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G)

Va precisato che gli smartphone in questione devono anche soddisfare dei requisiti extra come l'aver installato un sistema operativo Android 9 o superiore, il browser web Chrome (versione 86 o superiore) e disporre di una connessione ad internet di almeno 10Mbps. Vi ricordiamo inoltre che al momento il servizio ad abbonamento mensile è disponibile esclusivamente in territorio americano e arriverà in Europa nel corso dei prossimi mesi. Il costo dell'abbonamento è di poco più di 5 euro al mese e chi vorrà potrà anche sottoscrivere un abbonamento solo al catalogo Ubisoft.

Sulle nostre pagine potete trovare l'elenco completo dei giochi inclusi nell'early access di Amazon Luna, tra i quali troviamo anche Control e The Surge 2.