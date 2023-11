Amazon Luna: come attivare il periodo di prova gratis

A partire da oggi, Amazon Luna è disponibile anche in territorio italiano e consente ai videogiocatori di avviare alcuni titoli tramite connessione ad internet su PC, smartphone, tablet e persino smart TV. Per consentire a tutti di mettere alla prova il servizio, il colosso dell'e-commerce permette di usufruire di un periodo di prova.

La prova ha una durata di sette giorni e prevede il test del solo abbonamento ad Amazon Luna+, che consiste nella possibilità di accedere ad un ampio catalogo di prodotti videoludici oltre all'accesso a tutti i benefici di Amazon Prime per chi non è abbonato, ossia possibilità di giocare in streaming a Fortnite Battaglia Reale e a tutti i giochi PC Ubisoft acquistati.

Chiunque volesse fare un test del servizio, non deve fare altro che visitare la pagina ufficiale di Amazon Luna e cliccare sul tasto con su scritto 'Inizia la prova gratuita di 7 giorni'. Vi verrà quindi chiesto di eseguire l'accesso ad un account Amazon e, se non ne avete uno, potete crearlo in pochi minuti.

Sappiate che potrebbe essere necessario associare un metodo di pagamento al profilo prima di poter attivare la prova gratis di Amazon Luna. Questo perché allo scadere del periodo di prova, verrà automaticamente attivato un mese di abbonamento ad Amazon Luna+ al prezzo di 9,99 euro.

Vi suggeriamo quindi di attivare la prova e poi disabilitare il rinnovo automatico dalle impostazioni relative agli abbonamenti di Amazon, disponibili dalla pagina del profilo. Se non potete procedere in questo senso, potrebbe tornare utile un promemoria per evitare che l'abbonamento ad Amazon Luna+ si attivi allo scadere del periodo di prova gratuito.

Per chi volesse conoscere maggiori dettagli sul servizio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una lunga guida ad Amazon Luna con tutti i dettagli sui dispositivi compatibili, il funzionamento, i prezzi ed il catalogo.