Amazon Luna: come funziona, giochi, prezzi, dispositivi e controller compatibili

A partire da oggi, Amazon Luna è disponibile in Italia e permette ai giocatori di usufruire di un servizio di gaming in streaming che va ad aggiungersi a quelli già esistenti come GeForce Now e Xbox Cloud Streaming. Scopriamo come funziona e quali sono le caratteristiche principali di Luna.

Come funziona

Amazon Luna è il nuovo servizio di gaming in streaming che funziona in modo simile a Xbox Cloud Gaming (riservato agli utenti Game Pass Ultimate) o alla compianta Google Stadia. Si tratta di un sistema attraverso il quale i giocatori possono giocare una selezione di videogiochi senza disporre di un PC da gaming o una console: è sufficiente un controller ed una connessione ad internet. Nel caso di Amazon Luna, esiste anche una versione basic dell’abbonamento che è dedicata ai soli utenti Prime e che permette di giocare a Fortnite e ad una selezione di prodotti senza costi aggiuntivi. Gli utenti Prime, inoltre, possono giocare anche i titoli Ubisoft per PC che hanno acquistato su Ubisoft Connect: è sufficiente collegare il loro account ad Amazon Luna per sbloccare i prodotti nella libreria del servizio di gaming in streaming.

Catalogo dei giochi

La libreria di Amazon Luna+, l’abbonamento principale del servizio, include numerosi giochi appartenenti a generi diversi.

Ecco alcuni dei prodotti inclusi nell’abbonamento:

Batman Arkham Knight

Hot Wheels Unleashed

Resident Evil 2 Remake

Sonic Mania

Devil May Cry 5

Control Ultimate Edition

Alien Isolation

Yakuza Kiwami

Yakuza 3 Remastered

Mortal Shell

Dusk

The Forgotten City

Yakuza 2 Kiwami

Aragami

Tormented Souls

Overcooked 2

Batora Lost Heaven

Valfaris

Contra Anniversary Collection

Castlevania Anniversary Collection

Wonder Boy The Dragon's Trap

Guacamelee 2

Metal Slug

Windjammers 2

Earthworm Jim

Close to the sun

Citizen Sleeper

Chiunque fosse interessato, può visualizzare l’elenco completo dei giochi disponibili nel catalogo visitando la pagina ufficiale di Amazon Luna, anche senza disporre di un account.

Dispositivi compatibili

Ecco l’elenco dei browser e dei televisori compatibili con Amazon Luna:

Browser

Google Chrome (versione 83 o successive) per PC, Mac e Chromebook (versione 86 e successive)

Microsoft Edge (versione 90 e successive) per PC e Mac

Safari (iOS 15 e versioni successive) per iPhone e iPad con iPadOS 15 o più recente

Google Chrome Mobile (versione 86 e successive) per dispositivi Android 10 o versione più recente

Fire TV e tablet Fire

Fire TV Stick (2ª generazione e successive)

Fire TV Cube (1ª generazione e successive)

Fire TV (3ª Generazione)

Insignia Fire TV Edition

Toshiba Fire TV Edition

Fire TV Edition (2018 e versioni successive)

Fire TV 4-Series

Fire TV Omni

Tablet Fire (versione 2018 o successiva)

TV Samsung

Smart TV, monitor e proiettori Samsung del 2023

Smart TV e monitor Samsung (versione 1302 e successive) del 2022

Smart TV Samsung (versione v2111.1 e successive) e Samsung Smart Monitor (versione 2501 e successive) del 2021

Smart TV Samsung (versione 2501 e successive) del 2020 ad eccezione di T5300, T4300, LSP7 e LSP9

TV LG

Smart TV LG 2023 (versione TV WebOS: 6.3.2-423 o successive) con la versione software 03.34.55 o superiore

Smart TV LG 2022 (versione TV WebOS: 7.3.0-16 o successive) con la versione software 03.30.16 o superiore

Smart TV LG 2021 (Versione TV WebOS: 6.3.2-423 o successive) con la versione software 03.34.55 o superiore

Amazon ha confermato che anche altri dispositivi e browser potrebbero supportare Luna, ma in questi casi non viene garantito che tutto funzioni alla perfezione e potrebbero verificarsi alcuni problemi.

Requisiti di connessione

Amazon Luna richiede una connessione ad internet di almeno 10 Mbps di velocità per poter usufruire del servizio con una qualità video a 1080p. Esiste anche la possibilità di abbassare la qualità a 720p, ma in questo caso non sono state fornite indicazioni circa i requisiti per tale modalità.

Controller

Chi gioca i prodotti della libreria di Amazon Luna da un browser per PC può utilizzare senza alcun problema mouse e tastiera. In alternativa, è possibile collegare a PC, smartphone, tablet e TV un qualsiasi controller PlayStation o Xbox tramite cavo USB o bluetooth (a patto che il dispositivo supporti questo tipo di connessione). Esiste anche un’altra opzione, ossia il controller Luna. Questo pad, che per celebrare il lancio del servizio viene venduto in sconto al prezzo di 39,99 euro su Amazon, si connette direttamente tramite wi-fi e dovrebbe offrire la migliore esperienza possibile per via dell’input lag ridotto. Chi non possiede nessuna di queste periferiche può scaricare l’app Amazon Luna su smartphone ed utilizzare il cellulare come controller.

Prezzi

L'abbonamento a Luna+ ha un costo di 9,99 euro e permette di accedere alla libreria completa del servizio. Indipendente da Luna+ è l'abbonamento ad Ubisoft+, che alla cifra di 17,99 euro al mese sblocca il catalogo dell'azienda francese. L'ultima opzione è quella di Jackbox Games, che a soli 4,99 euro permette di giocare ad una collezione di party games.