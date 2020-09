Amazon Luna: Control, Resident Evil 7 e tutti gli altri giochi confermati al lancio

Come ormai ben saprete, Amazon Luna è il nuovo servizio di gaming in streaming che arriverà in fase beta nel corso del mese di ottobre esclusivamente per gli utenti americani e con un catalogo di ben 100 giochi.

Al momento non è ancora possibile spulciare l'elenco completo di titoli inclusi nell'abbonamento Luna+, ma grazie alle immagini promozionali è possibile scoprire buona parte dei giochi che si potranno giocare da remoto sin dal debutto del servizio.

Ecco alcuni dei prodotti inclusi con Luna+:

Resident Evil 7

Control

Panzer Dragoon

A Plague Tale: Innocence

The Surge 2

Yooka-Laylee

GRID

Abzu

Brothers: A Tale of Two Sons

Furi

Shadow Tactics

Sonic Mania

Trials of Cold Steel

Indivisible

Blashphemous

Shantae

Everspace

Tennis World Tour 2

Bloodstained: Ritual of the Night

Obduction

Steamworld Dig 2

Rez Infinite

Rime

Overcooked 2

Lumines Remastered

Metro Exodus

Two Point Hospital

Paper Beast

Ghost of a Tale

Wonder Boy The Dragon's Trap

R Type Dimensions EX

Chi deciderà di abbonarsi al servizio Ubisoft appoggiato ai server di Amazon Luna potrà giocare a numerosi titoli dell'azienda francese sin dall'uscita. Tra i giochi attualmente confermati troviamo:

Watch Dogs Legion

Assassin's Creed Valhalla

Far Cry 6

Immortal Fenyx Rising

Avete già dato un'occhiata al controller ufficiale di Amazon Luna?