Amazon Luna: quanto costa l'abbonamento e che giochi ci sono inclusi?

Da oggi Amazon Luna è disponibile anche in Italia, il servizio di Cloud Gaming arriva nel nostro paese con una serie di abbonamenti flessibili per tutte le esigenze, con una selezione di giochi inclusi. Ecco tutte le offerte attualmente disponibili.

Amazon Luna prezzo e giochi

Luna+ è l'abbonamento base e offre accesso ad "una libreria ampia e diversificata e include giochi di tutti i generi: azione, avventura e classici" come Team Sonic Racing, Spongebob Battle for Bikini Bottome Batman Arkham Knight, solamente per citare alcuni dei titoli disponibili a rotazione.

Gli iscritti Luna+ "hanno accesso agli stessi vantaggi dei clienti Amazon Prime" come Fortnite giocabile e la possibilità di accedere ai giochi Ubisoft del proprio account Uplay. Luna+ costa 9.99 euro al mese, disponibile anche la prova gratis per 7 giorni.

Ubisoft+ è l'abbonamento che permette di giocare a una selezione di giochi Ubisoft al day one, come Assassin's Creed Mirage e l'imminente Avatar Frontiers of Pandora. Gli iscritti con questo abbonamento possono accedere anche a giochi classici tra cui Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry. L'abbonamento Ubisoft+ costa 17,99 euro al mese.

Infine, Jackbox Games è l'abbonamento più economico da 4.99 euro al mese che include party game come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.