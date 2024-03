Amazon Luna si evolve: il servizio in game streaming accoglie i giochi di GOG.com

L'espansione del catalogo di Amazon Luna prosegue con l'accordo appena sancito tra CD Projekt e il colosso dell'ecommerce per portare nel servizio in game streaming i titoli di GOG.com, il negozio digitale specializzato nella vendita di videogiochi senza DRM.

"Presto potrete giocare ai vostri titoli GOG.com preferiti su Amazon Luna", spiegano i curatori dello store digitale di proprietà di CD Projekt citando, ad esempio, la possibilità di accedere in game streaming alle esperienze interattive della serie di The Witcher e Cyberpunk 2077.

Gli iscritti ad Amazon Luna che possiedono già un account su GOG.com potranno quindi fruire 'su nuvola' tutti i videogiochi già acquistati nel negozio digitale di CDPR già disponibili nel catalogo di Amazon Luna, senza quindi dover ricomprarli nello store del servizio in game streaming di Amazon. Allo stesso modo, i videogiochi acquistati su Amazon Luna risulteranno essere disponibili anche su GOG.com, anche qui nel caso in cui i giochi in questione siano già presenti nel catalogo di GOG.

La funzione appena annunciata da Amazon e CD Projekt che garantirà l'accesso incrociato dei giochi acquistati da GOG.com su Amazon Luna (e viceversa) sarà disponibile a breve. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale che ha accompagnato il lancio in Italia di Amazon Luna.

