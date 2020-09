Amazon Luna su iOS e iPad: via libera al gioco in streaming sui dispositivi Apple

Dopo i numerosi rumor che avevano caratterizzato gli ultimi mesi, anche Amazon ha fatto il suo ingresso nell'universo del gaming, tramite l'annuncio di un proprio servizio di gioco in streaming.

L'annuncio di Amazon Luna ha ad ogni modo trovato il modo di stupire il pubblico, con una presentazione a sorpresa. Al momento privo di una data di esordio specifica al di fuori del territorio statunitense, il servizio di abbonamento offrirà supporto a numerose piattaforme, tra le quali vengono espressamente citate PC, Mac, Fire TV, iPhone ed iPad.

La presenza dei dispositivi mobile Apple ha destato un certo stupore, in ragione dei recenti contrasti con Microsoft e Google in merito al supporto negato a xCloud e Google Stadia. Di recente, l'aggiornamento delle linee guida dell'App Store sembra però aver aperto la strada al debutto dei due servizi su iPhone ed iPad. In attesa di aggiornamenti su questo fronte, è invece confermata l'esordio di Amazon Luna nell'ecosistema Apple. Al momento, però, la modalità prescelta è quella di Web App, dicitura che lascia intendere l'assenza di coinvolgimento dell'App Store.



Non è dunque al momento scontato il fatto che Amazon provveda anche a dotare ogni gioco presente nel catalogo di una propria App dedicata all'interno dello store Apple, come di fatto richiesto dalle nuove linee guida dello stesso. Per scoprirlo, non resta che attendere maggiori dettagli sull'avvio dell'accesso ad Amazon Luna.