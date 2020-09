Amazon Luna: ecco Luna Controller, il pad che accompagnerà il cloud gaming di Amazon

Con un annuncio a sorpresa Amazon ha presentato il nuovo servizio in abbonamento di cloud gaming che prenderà il nome di Amazon Luna. Oltre a prevedere un'offerta che comprende oltre 100 giochi, Luna sarà accompagnato dal nuovo Luna Controller che introduce una serie di funzionalità interessanti.

Il Luna Controller è infatti il nuovo pad ideato in maniera specifica per il servizio di cloud gaming appena introdotto da Amazon. Il controller sfrutterà una tecnologia chiamata Cloud Direct che gli consentirà di connettersi direttamente ai server di gioco (senza passare quindi da un dispositivo d'interfaccia) e di ridurre la latenza, a detta della società, in un range che varia dai 17 ai 30 millisecondi.

Luna Controller oltre a non richiedere alcuna installazione o procedura di accoppiamento, permetterà di accedere a tutte le funzioni di Alexa tramite la pressione di un singolo tasto, consentendo di lanciare i giochi tramite comandi vocali. Dal punto di vista del design, Luna presenta un profilo molto simile a quello del Nintendo Switch Pro Controller, con stick a bassa resistenza e le classiche texture per il grip. Feedback aptico, supporto al jack da 3.5 mm e alimentazione a batteria vanno a completare il quadro.

Al momento il Luna Controller risulta ancora indisponibile e solo su Amazon USA, dove può essere prenotato al prezzo di 49.99 dollari. Come sempre vi terremo aggiornati sui nuovi sviluppi.