Amazon Luna: nasce il servizio cloud con oltre 100 giochi in streaming

A pochi giorni di distanza dal lancio di xCloud e con il programma di Google Stadia ormai avviato da mesi, anche Amazon abbraccia il cloud gaming presentando Luna, un servizio in abbonamento che permette di accedere in streaming a un catalogo di oltre 100 giochi.

Nel corso del keynote organizzato da Amazon, il colosso dell'e-commerce ha confermato la propria intenzione di inserirsi nel crescente mercato dei videogiochi "su nuvola" svelando la propria soluzione per il game streaming.

Amazon Luna sarà disponibile a breve ad un "prezzo di lancio" che, negli Stati Uniti, sarà di 5,99 dollari per la sottoscrizione mensile. L'abbonamento al servizio fornirà l'accesso in remoto ai server di Amazon, con la possibilità di giocare su due dispositivi contemporaneamente ad una qualità di trasmissione dell'esperienza ludica che, per "alcuni titoli selezionati", raggiungerà i 4K e i 60fps.

Quanto ai contenuti, Amazon Luna comprenderà più di 100 giochi, tra i quali spiccano Control, Resident Evil 7, Yooka-Laylee, GRID, Abzu, Panzer Dragoon, A Plague Tale Innocence, The Surge 2, e Brothers: A Tale of Two Sons. Amazon ha inoltre annunciato di aver stretto un accordo commerciale con Ubisoft per garantire l'ampliamento del proprio catalogo cloud con l'ingresso dei titoli del publisher e sviluppatore francese. Gli iscritti a Luna potranno accedere sin dal lancio a giochi come Assassins Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising, con risoluzione "fino a 4K" e un framerate che varierà in funzione del titolo.

Le registrazioni alla fase in Accesso Anticipato di Amazon Luna sono già aperte negli USA, mentre non conosciamo le tempistiche di lancio a livello internazionale. Almeno inizialmente, il servizio in game streaming di Amazon sarà accessibile su PC, Mac OS, Fire Tv Stick, iPad e, successivamente, su altri smartphone e tablet iOS e Android.