Amazon Luna: la nuova modalità di streaming è pensata per le connessioni più lente

Sebbene non sia ancora stato lanciato in via ufficiale e sia disponibile in beta esclusivamente negli Stati Uniti, il servizio di gaming in streaming Amazon Luna continua ad evolversi e l'ultima novità è dedicata a coloro i quali non dispongono di connessioni ad alta velocità.

Nel corso degli ultimi giorni è infatti stata abilitata la possibilità di usufruire dei giochi presenti sul catalogo di Amazon Luna anche a risoluzione 720p, la quale offre un livello di dettaglio inferiore ai 1080p e al 2160p (ovvero il 4K) ma permette di giocare con la medesima fluidità delle immagini consumando al tempo stesso una quantità di dati sensibilmente inferiore. Questa feature è particolarmente gradita non solo dagli utenti che hanno purtroppo delle connessioni non molto veloci, ma anche da coloro che devono accontentarsi di abbonamenti con un limite ai dati che si possono utilizzare in specifici archi temporali (soluzione molto diffusa in America): grazie ad opzioni come questa è quindi possibile non consumare troppi dati e godersi al tempo stesso i videogiochi in streaming.

In attesa di scoprire la data d'uscita del servizio anche in Europa, vi ricordiamo che su Amazon USA è possibile acquistare il controller di Luna da diverse settimane e i possessori di Fire TV possono provare il servizio anche senza un invito.