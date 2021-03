Amazon Luna e oltre: in sviluppo un gioco tripla A con veterani di Rainbow Six Siege

Dopo la chiusura di Crucible e l'ennesimo rinvio di New World, i vertici di Amazon Games provano a cambiare marcia annunciando l'apertura di una nuova sussidiaria a Montreal (Canada) composta da numerosi sviluppatori veterani di Rainbow Six Siege.

La nuova realtà di Amazon Games si concentrerà sulla creazione di esperienze tripla A ad alto budget. Il primo progetto del "Core Team di R6S" sarà un gioco multiplayer ambientato in una dimensione completamente originale.

A capo del gruppo di lavoro di Amazon Games Montreal ci saranno Luc Bouchard (responsabile della produzione), Xavier Marquis (direttore creativo), Alexandre Remy (capo del prodotto) e Romain Rimokh (direttore dei contenuti), con la promessa dell'arrivo di ulteriori talenti ed esperti dell'industria videoludica grazie alla campagna di assunzioni lanciata da Amazon. Lo studio di Montreal va così a inserirsi nel già nutrito ventaglio di sussidiarie di Amazon Games che annovera i team di Seattle, San Diego e Orange County.

Il gioco multiplayer ad alto budget di Amazon Games Montreal contribuirà alla crescita dell'ecosistema in game streaming di Amazon Luna, ma non sappiamo se il titolo in questione sarà proposto soltanto sulla piattaforma cloud del colosso tecnologico e dell'ecommerce americano o se, al contrario, sarà lanciato anche su PC e console "tradizionali".