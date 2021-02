Amazon Luna: prova su Fire TV senza invito, controller in vendita per tutti

Amazon ha annunciato alcune novità per il servizio di Cloud Gaming Luna, non ancora disponibile in Italia e dunque limitate ai soli Stati Uniti. Da oggi i giocatori possono provare Amazon Lun gratis su Fire TV grazie ad una prova gratuita di sette giorni, senza necessità di essere invitati da terzi.

Tutti i giocatori americano possono dunque scaricare l'app Luna compatibile con numerosi dispositivi Fire TV tra cui Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (Seconda e Terza Generazione), Fire TV Stick 4K, Fire TV (Terza Generazione), Fire TV Cube, Toshiba Fire TV Edition e Insignia Fire TV Edition.

Iscrivendovi al servizio avrete a disposizione sette giorni di prova di Luna Plus Channel (normalmente proposto a 5.99 dollari al mese) con accesso al catalogo giochi Amazon Luna che include oltre 50 titoli tra cui Control, Metro Exodus e Grid. Luna è compatibile non solo con i dispositivi Fire TV ma anche con Windows, Mac e Android, e via browser anche con iPhone e iPad, ma in questi casi solo su invito.

Altra novità riguarda il Controller di Amazon Luna, questo sarà presto messo in vendita su Amazon USA e disponibile per l'acquisto libero anche in questo caso senza bisogno di rientrare nel gruppo di tester. Quanto riportato come detto vale per i soli Stati Uniti, al momento Amazon non ha annunciato i piani per il lancio di Luna in Europa.