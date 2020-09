Amazon Luna: requisiti e consumo dati, accesso solo su invito al lancio

Il mercato dei servizi giochi via cloud si espande con la nuova piattaforma Amazon Luna, in arrivo a ottobre negli Stati Uniti con oltre 100 giochi già disponibili al lancio. Ma quali sono i requisiti necessari per poter accedere a Luna?

Per quanto riguarda la connessione, Amazon consiglia una linea da almeno 10 Mbps per giocare fino a 1080p, requisito che sale fino ad almeno 35 Mbps per poter giocare in 4K. Confermato il supporto per le frequenze 2.4 GHz e 5 GHz, con quest'ultimo raccomandato per una miglior esperienza generale. Per quanto riguarda il traffico dati, Amazon parla di un consumo fino a 10GB per ogni ora di gioco a 1080p, chiaramente un dato estremamente indicativo ed enormemente variabile, difficile al momento ottenere dati più precisi e concreti.

L'app Amazon Luna sarà compatibile con PC Windows 10 (con DirectX 11 installate), Mac (OSX 10.13 o superiore) FireTV (Fire TV Stick 2nd gen, Fire TV Stick 4K, Fire TV Cube 2nd gen) e con iOS tramite web app, il supporto Android arriverà successivamente. Per quanto riguarda i browser, è consigliato l'uso di Chrome (versione 83 o superiore) e Safari su iOS 14 con iPad e iPhone.

Il nuovo Controller Amazon Luna non è obbligatorio per poter giocare, sarà possibile utilizzare la combinazione mouse e tastiera oppure un joypad Bluetooh come il DualShock 4 o il Controller Xbox. Al momento Luna è accessibile solamente su invito e solo negli Stati Uniti, Hawaii e Alaska, nessun dettaglio per quanto riguarda il lancio in Europa.

Tra i giochi per Amazon Luna disponibili al lancio troviamo Resident Evil 7 Biohazard, Control di Remedy, A Plague Tale Innocence, Rez Infinite, Indivisible, Sonic Mania, Furi, Paper Beast e Metro Exodus.