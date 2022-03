Amazon Luna: il servizio cloud gaming parte ufficialmente in USA, con giochi Prime gratis

A un anno e mezzo di distanza dall'annuncio di Amazon Luna, il colosso dell'ecommerce si dice ormai pronto a concludere la fase Early Access e conferma l'avvenuto lancio negli Stati Uniti della 'versione 1.0' del nuovo servizio cloud gaming.

La nuova piattaforma per il game streaming di Amazon è perciò disponibile per tutti coloro che desiderano accedervi dal territorio degli USA: la fruizione dei videogiochi "su nuvola" è possibile su un'ampia gamma di dispositivi supportati, ivi compresi PC, Mac OS, Fire TV, tablet Fire e sistemi mobile iOS, Android e Chromebook.

Il servizio viene lanciato contestualmente all'apertura di Prime Gaming Channel, un canale in streaming che proporrà una rotazione di videogiochi da fruire gratuitamente sulla piattaforma cloud di Amazon Luna. Dall'1 all'8 marzo, i titoli Prime Gaming accessibili gratuitamente su Amazon Luna negli States saranno Devil May Cry 5, Observer System Redux, Phogs e Flashback, mentre dall'8 al 14 marzo sarà possibile giocare alla versione "su nuvola" del frizzante GDR open world Immortals Fenyx Rising.

L'accesso ad Amazon Luna avviene attraverso la sottoscrizione di pacchetti di abbonamenti che danno diritto alla fruizione di titoli provenienti dalle librerie videoludiche più disparate. L'iscrizione al Retro Channel, ad esempio, offre l'accesso ai grandi classici di Capcom e SNK come Castlevania, Metal Slug 3 e Street Fighter 2, mentre i canali Luna+ permettono di giocare in streaming a titoli come Team Sonic Racing, Ghostrunner e Yakuza Like a Dragon.

Non manca poi il canale Ubisoft+ che, al prezzo di 17,99 dollari al mese, fornisce l'accesso in game streaming a quasi tutto il catalogo videoludico della compagnia transalpina, ivi compresi Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6. Presumibilmente, il lancio di Amazon Luna in Europa dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi.