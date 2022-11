Amazon Luna, che succede? Il servizio in game streaming perde 16 giochi

Dalle pagine dei forum videoludici più frequentato, la community di Amazon Luna guarda con preoccupazione alle ultime iniziative che coinvolgono la piattaforma in game streaming del colosso dell'ecommerce. Da qui ai prossimi giorni, infatti, gli utenti di Luna dovranno dire addio a ben sedici videogiochi.

Il subreddit ufficiale della 'console su nuvola' di Amazon, infatti, sta raccogliendo le segnalazioni dei fruitori del servizio in game streaming Luna lanciato negli USA a marzo. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell'azienda statunitense, è la community a stilare l'elenco dei titoli segnalati come "In Uscita" dai cinque canali a cui è possibile abbonarsi su Amazon Luna.

Il catalogo del servizio ha superato i 300 videogiochi solo pochi mesi fa, salvo poi scendere a 291 titoli. Da qui a inizio dicembre, la ludoteca virtuale di Amazon Luna è destinata a perdere altri 16 videogiochi, da ABZU a Redout passando per Furi e Chorus. Eccovi l'elenco completo:

24 novembe

ABZU

Bloodstained: Ritual of the Night

Brothers: A tale of Two Sons

Indivisible

Redout

30 novembre

Killer Queen Black

1 dicembre

Tumblestone

Phogs

Chorus

Furi

Ghost of a Tale

Iconoclasts

Rez Infinite

R-Type Dimensions

Steamworld Dig

Victor Vran

A preoccupare maggiormente la community, a giudicare dalle discussioni intavolate dai frequentatori del subreddit di Amazon Luna, non è la progressiva riduzione dell'elenco dei titoli fruibili sui cinque canali della piattaforma in game streaming ma l'assenza di informazioni da parte del colosso dell'ecommerce.

Diversamente dalla consuetudine di Microsoft e Sony con gli annunci sui giochi in uscita da Xbox Game Pass e PlayStation Plus, Amazon non comunica le tempistiche di permanenza dei videogiochi offerti nel proprio servizio in abbonamento, obbligando così gli utenti a sfogliare il catalogo per ricevere delle delucidazioni dagli editori e dagli sviluppatori dei singoli titoli in catalogo.