Amazon Offerte: i migliori sconti del weekend del 13 marzo

Su Amazon è sempre possibile acquistare dei videogiochi a prezzo scontato, pertanto abbiamo ben pensato di raccogliere in un unico posto quelli che secondo noi sono i migliori titoli in offerta nel weekend che comincia oggi 13 marzo.

I possessori di Nintendo Switch possono acquistare diversi giochi a prezzo scontato, come il recente Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 53,99 euro anziché 59,99 euro, Luigi's Mansion 3 a 47,99 euro invece di 59,99 euro e Pokémon Spada/scudo a 48,99 euro/47,99 euro invece di 59,99 euro. Sconti anche su giochi per PlayStation 4 come The Witcher 3 Game of the Year, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5: Premium Edition, Resident Evil 2 Remake e Assassin's Creed Odyssey. Ecco a voi la nostra selezione:

Tutti i giochi segnalati beneficiano della spedizione gratuita con Amazon Prime. Ci teniamo inoltre a segnalare che i prezzi possono cambiare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, e che le offerte sono soggette ad esaurimento scorte. Se avete trovato qualcosa di vostro interesse, vi consigliamo di approfittarne quanto prima.